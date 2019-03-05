小吃攤突起火 43歲男命喪火窟

2019年03月05日 04:11 中國時報 張妍溱 ）

台中：中市北區育德路、篤行路口1家小吃攤，4日突然起火！消防人員趕緊拉水線灌救撲滅，發現43歲張姓男子倒臥在廁所內，已無呼吸心跳，送往中國醫藥大學附設醫院急救；頭、手腳約12％面積，有2至3度燒燙傷。起火原因？有待警方調查釐清。

(中國時報)