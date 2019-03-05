見車被插2把剪刀 女車主忙報警

2019年03月05日 04:11 中國時報 陳淑娥 ）

台中：台中沙鹿區張姓女車主，4日早上要開車出門時，停在住家附近的自小客車竟遭2把剪刀插入，她害怕的趕緊報警；清水警方迅速掌握蔡姓犯嫌，目前將採集剪刀上血跡進行DNA比對。

(中國時報)