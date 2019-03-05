阿北羞煞台北
中國時報
主筆室
被譽為史上最美的屏東燈會落幕，湧入上千萬參觀人次，創造百億觀光商機，更讓屏東縣長潘孟安網路聲量大增，連人氣王柯文哲都趕到屏東朝聖，卻忘了自己的台北燈會辦得零零落落，被稱為「史上最爛燈會」的恥辱。
元宵節辦燈會、國慶日放煙火、跨年舉行演唱會，已成為各縣市首長成績單上必做的功課，不僅吸引觀光人潮，更藉辦活動拉高個人政治聲望，但辦活動很燒錢，若沒有中央補助，對財政貧困的縣市政府可說雪上加霜。
這回台灣燈會30周年，首度辦在台灣尾的屏東，還移師在交通不方便的國家風景區舉辦，更打破歷年以生肖作為主燈主題的做法，以東港「黑鮪魚」為設計元素，如此創舉一開始並不被看好。果然，開幕之初即被批評接駁動線不良，網友猛轟，但在當地志工及縣府通力合作下，228連假期間，這些噓聲變成掌聲，更因破例找來國際無人機燈光秀的表演，讓活動進入最高潮。
屏東成功翻轉，憑藉的是想做好東道主的決心，當地志工協助疏導交通，親切指引參觀民眾，縣府並利用網路行銷所做的努力，一句「我屏東我驕傲」打造出潘孟安超高網路聲量，在綠營一片接地氣氛圍下，成為新霸主。
這場景如同去年九合一大選初期，韓國瑜在不被看好的情況下遠征高雄，但在喊出「人進來、貨出去、高雄發大財」的政見後，網路空戰成功行銷韓國瑜，更打贏選戰，迄今這股韓流持續在各地發燒。
反觀一直是人氣王的柯文哲，從連任台北市長後就沉浸在總統大位競逐之中，面對外界批評台北燈會史上最爛，竟回嗆覺得還好，卻在看到潘孟安因台灣燈會網路人氣扶搖直上後才汗顏認輸，阿北投機的心態，台北人能不生氣嗎？
(中國時報)
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