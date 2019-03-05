2019年03月05日 04:11 中國時報 江靜玲

在美國總統川普未與歐洲盟友商議決定自敘利亞撤軍之下，美軍將於今年4月底前全悉撤出。川普並要求英、法、德等國家接收美軍在敘利亞擒獲的極端組織「伊斯蘭國」（IS）武裝分子，以免白費了美軍的努力。川普強調，這些極端分子不是美國人，德國則以「難以實施」為由率先拒絕川普的要求。在歐洲，是否讓加入IS的公民遣返回國，引發熱論。

川普提出的800名武裝分子只是冰山一角。歐盟邊境管理機構此前已提出警告，指出至少有1000名來自歐洲的女性加入伊斯蘭國，成為所謂的「聖戰新娘」，隨著伊斯蘭國的崩潰，歐洲將面臨這些婦女和她們的孩子返回的巨大風險。

在英國，1名加入伊斯蘭國的女學生表達想回家的意願後，遭到英國政府拒絕，英國內政部並取消她的英國公民權。這名回不了家的聖戰新娘對此表示驚訝，認為英國政府應讓她回國；英國輿論分歧，有人認為政府的決定是正確的，但認為應讓她返回接受公平審判的聲音也大有人在，並認為這正是西方文明社會凸顯與伊斯蘭國的不同示範。

這個事件的主人翁貝吉姆，2015年與同校的其他兩名同學一起離開倫敦，經土耳其進入敘利亞加入伊斯蘭國時，震撼全英國。她們當時年齡在15歲到16歲，就讀的學校是東倫敦的一所示範學院，在校成績優秀，卻都受到伊斯蘭建國夢想的蠱惑。4年後，貝吉姆在難民營中生下第3個孩子後想回家，但發現自己已是有家歸不得。當年與她一起離家的兩名好友，1名已身亡，1名下落不明。如果這是聖戰新娘的悲歌，我們又該如何看待這些女性呢？

英國大約有150名前往敘利亞加入伊斯蘭國成為「聖戰新娘」的女性，包括在伊斯蘭國全盛時期參與全球各地多起恐怖襲擊案在內的「白寡婦」。這也正是核心問題所在，女性戰士在一般認知與觀念中，似乎不會直接參與血腥暴力攻擊，伊斯蘭國的這些聖戰新娘扮演的角色「只是」妻子。

但實情是這些以新娘名義加入極端組織的女性，間接支持恐怖主義，卻想以妻子之名沖淡或合法化她們所參與的恐怖暴力。

回不了家的英國聖戰新娘貝吉姆就說，她在伊斯蘭國只是1名妻子而已，未做錯什麼事，對自己的行為不後悔，強調自己有權返回英國，她的新生兒更有權利返回英國生活，不應成為不被允許返國的受迫害者。一切都是如此理直氣壯。

吉貝姆的言行，讓人不禁想起曾為伊斯蘭國性奴、《倖存的女孩：我被俘虜，以及逃離伊斯蘭國的日子》一書作者穆拉德。這個從被迫成為聖戰士性奴到到揭發真相獲得諾貝爾和平獎的人權鬥士，也想回家，但她已是家破人亡了，不堪回首。

吉貝姆和穆拉德，誰才是受害者？

隨著伊斯蘭國崩潰，英國聖戰新娘貝吉姆將不會是唯一案例，預料還會有更多聖戰新娘試圖以她們的孩子之名返回。這是一個人權法律和道德的爭議，不僅英國，歐洲其他國家法國、德國和奧地利政府都將面臨同樣挑戰。對於公眾，這則是人性和價值觀的考驗。

(中國時報)