2019年03月05日 04:11 中國時報 李正修

根據報導，我國衛福部受外力干擾，竟於2月21日當天凌晨才收到在北京舉行的流感疫苗選株會議邀請函，故無法及時派員參加。這是我國自2014年以來，首度缺席該項會議。因此外交部表示，已訓令我國駐日內瓦辦事處向WHO表達嚴正抗議。

外交部長吳釗燮說，WHO有檢討必要。當被立委問到為何不張羅機票去的時候，他表示，「這是原則問題。應是要透過WHO申請去參加，如果事事都要經過北京同意，這是我們沒辦法接受的。」衛福部也強調，我國的流感防疫工作成效有目共睹，台灣被打壓是國際防疫的損失。

不論此事是因為WHO疏失或大陸的單方面阻撓，都使國人心生不滿，畢竟這會對兩岸良性互動產生負面影響。此外，國人當然也對國際現實感到無奈，認為台灣與各國的非政治性往來不該遭國際社會長期漠視。

不過，蔡政府強烈反彈似乎未獲得國人熱烈支持，反而多是冷眼看待外交部的無能。吳釗燮日前好像「撿到槍」，多次以推特方式嗆對岸，甚至還越界評論兩岸事務，現在又說由於「踏實外交」政策的落實，有信心守住僅存的17個邦交國。可惜的是，國人已經喪失對蔡政府處理外交及兩岸事務的信心。

蔡政府指稱我國無法參與此次防疫工作會議的原因，是因為WHO於2005年與大陸當局簽署了祕密備忘錄，其中要求我方與該組織的往來都應透過陸方轉達。如此窘境直到2008年馬英九上任後，才有突破契機，台灣連續7年得以觀察員身分參與WHA年會，並以我國疫管局作為對話窗口，不再需要透過北京。如此做法不僅讓我國得以重返暌違30多年的WHO，更讓多位外國學者盛讚此舉展現「兩岸創意與彈性」。馬政府的努力可證明，唯有參與才有機會改變對我不利的劣勢。

當時在野的民進黨汙衊國民黨政府此舉是「矮化國格」及「親中賣台」，自己卻在2016年5月悄悄地沿用此一外交作法，甚至面對當時邀請函的「一中原則」，還強辯「沒有自我矮化」，直到隔年收不到邀請函，才翻臉痛批對岸。

蔡政府消極應對大陸的對台攻勢實有失職責，所謂「踏實外交」只不過是掩飾其無力鞏固邦交國的藉口。蔡政府固然有效增進我國與美日等國的實質往來，但仍無法阻擋大陸進一步限縮台灣的國際空間，美日等國的支持都只是口頭承諾，難以轉換成實質行動，國人不可能再接受蔡政府玩弄政治辭令、卻交不出外交成績單的做法。蔡政府對大陸再多的指控，只暴露出自己的無能。

誠如我國過去就一再強調的，全球衛生防疫工作不可缺少台灣這一環節，應是跨國界的共同責任，不該受到政治力的影響。在兩岸僵局仍未化解的情況下，大陸或許可考慮先釋出善意，主動透過WHO與台灣分享防疫訊息、爭取台灣民眾好感，進而戳破蔡政府意欲從兩岸不睦獲取黨派私利的真面目。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)