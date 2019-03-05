2019年03月05日 04:11 中國時報 蔡志弘

春節後，台灣政壇將進入2020大選起跑階段，可預見的是，民進黨政府將再度操作「統獨牌」和「美國牌」，以鞏固基本盤，兩岸關係恐陷入新一輪激烈對抗。然而，選舉是一時的，確保台灣的整體利益才是當政者的重中之重，呼籲蔡政府審慎應對兩岸局勢，勿使台灣步上克里米亞的後塵。

台灣可能淪為克里米亞第二，絕非危言聳聽，早在去年4月，英國《衛報》就曾以〈中國會把台灣變成下一個克里米亞嗎？〉為題刊文，直言目前的台海局勢與俄羅斯總統普丁在2014年收復克里米亞相似，憂心北京會像普丁收復克里米亞一樣收復台灣。

更值得警惕的是，該文引述德國基爾大學安全政策研究所的專家基爾克柏格所透露的，曾有一位中國海軍的高階官員直白地說：「我們應該對台灣做普丁在克里米亞做的事情。」

加上日前筆者赴北京交流期間，也曾聽聞大陸方面高層官員提及，陸方曾認真研究「克里米亞事件」，顯示大陸內部早就開始探討以「克里米亞模式」處理台灣問題的可能性，台灣不能等閒視之。

克里米亞原屬於烏克蘭的領土，在2014年被俄羅斯併吞前，俄國早就長期以假訊息、拉攏那些支持與俄國統一之勢力，造成其內部嚴重分裂，最後導致俄國力量入侵時，毫無抵禦能力。

台灣和克里米亞的處境有不少相似點，當然也有不同之處。相似點包括兩者都有統獨問題，與鄰近國家或地區同文同種，這些都有操作影響內部民意的空間。

最大的不同之處則是台灣至少還有一道台灣海峽天然屏障，儘管在現代軍事上的意義越來越小，但在地緣戰略和人民心理因素上，仍與克里米亞有所差異。此外，對美國而言，台灣在東亞第一島鏈的戰略作用，自然也比克里米亞重要得多。

然而我們仍要呼籲執政的蔡政府，切勿輕易操作「統獨牌」，激化兩岸更尖銳的對立，甚至逼使中共內部鷹派抬頭，在國際社會祭出更多壓迫手段反制台灣，最終犧牲的仍是台灣的整體利益。

其次，蔡政府也不應迷信或誤判「美國牌」的功效，縱使台灣在地緣戰略上有重要價值，卻不代表美國願意毫無保留地捍衛台灣，或者出兵保台。

倘若蔡政府一味地認為「聯美制陸」是最佳策略，而不思索如何化解兩岸僵局的癥結，台灣的選擇空間將越來越小，最後如淪落為東亞的克里米亞，將是全民皆輸的局面。（作者為大葉大學榮譽講座教授）

(中國時報)