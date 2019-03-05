2019年03月05日 04:11 中國時報 段心儀

學測放榜，家長哀號：「對他們學校來講，學測完全沒有鑑別度，真的是看仔細度而已。」「努力用功的慘遭滑鐵盧，很混的成為黑馬，有讀書跟沒讀書結果一樣，小孩非常洩氣。」老師也忿忿然：「國文科頂標前標都13級分。很傻眼啊！鑒別度在哪兒？」「模考15級分的飲恨，她想請假回家哭。我說，老師也是！」「我真的不會教。所有文學文化素材都不考，我叫他們自己看書算了。」這種素養命題極可能是摧毀學科專業的最後一擊。

我們都知道，國中小12年教材編排由易而難，也就由大領域而分科，培養學生無縫接軌大學專業。但是，近年來隨著網路、AI、5G、互聯網…的飛躍進化，改變了人類的生活形貌，增添了對「未來」的無限想像，於是專家說：「未來需要的不是知識，而是跨領域的素養。」避而不談沒有「領域內知識」，培養得出「跨領域素養」嗎？還是只培養出「跨領域的淺薄」？

今年學測國文選擇42題，有34題是閱讀理解題，其中13題跨域跨科。於是大量出現閱讀近千字後，回答如下問題：歐洲人栽種玉米是(A)法國栽種成功後才傳入西班牙(B)早年被認為較適合作為動物飼料(C)16世紀時已成為多數地區的主食(D)羅馬尼亞由出口小麥轉為出口玉米。先是跨史地，接下去又跨領域到數學圖表，於是被提出質疑：未標明方向正向符號，無法判斷兩軸以左或右，上或下為正向，遑論兩變項關係？這適合作為測試學生高中國文程度的主力題型嗎？這就是認真的考生想請假回家哭而國文老師想罷工的原因。師資培養時期沒有跨領域訓練的老師，跨領域命題、解題、教學，真是戰戰兢兢還出錯！避免出錯，素材是否得盡量淺薄化？這樣能教出有素養、有競爭力的學生嗎？

更可怕的是，馬世芳〈煙花與火焰的種子〉一文入題，作者質疑選項答案非其本意，引發論戰。結果才發現，若不熟悉音樂，或不熟悉羅大佑和李宗盛風格的考生，單憑閱讀理解對答案倒沒有異議；但民歌底蘊深厚些的考生反而容易答錯。以此題類推，我們就更清楚，為什麼用功的學生容易馬失前蹄，有點小聰明望文生義反而猜對，原來，得解構知識才有素養啊！

真正的素養應該是什麼？日本東京博物館顏真卿大展倒給了很好的示範。它以177件書法展品，縱向由整個文字發展史的角度看顏真卿；橫向由顏真卿的影響看書法，用碑帖和墨跡說明字體演變和文字藝術的進程，最後介紹日本書法如何共顯唐風。那177件書法就是知識，透過知識底蘊整理出的中日書法發展及交流歷史才是素養。

解構了知識，還敢妄談素養，台灣孩子不變笨也難。（作者為中華語文教育促進協會祕書長）

(中國時報)