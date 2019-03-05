人間2重演 一個都不能少

2019年03月05日 04:11 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

導演吳念真風靡全台的代表作「人間條件」系列，第2集《她與她生命中的男人們》，暌違8年將再重演。未演先轟動，昨日粉絲已爭相搶票，台北場次幾乎完售。製作人兼演員李永豐表示，這種感覺像是「人間條件版的五月天，粉絲很熱情，很感謝。」

李永豐表示，吳念真特別要求，「為了不愧對觀眾，要讓原班人馬重現，一個都不能少。觀眾可看到林美秀、柯一正、唐美雲、黃韻玲、朱德剛等人，再度齊聚舞台，吳念真也會上台演一角。」

吳念真也上台演一角

李永豐表示，他去年隨著《人間條件1》野台戲下鄉巡演工程演出，以及完成台中花博開幕式，大感體力不如從前，原本想專心忙碌紙風車兒童下鄉工程，沒打算上台，「但吳導說，說忙碌，大家都很忙，說身體健康，我也還能走能跳，這事要眾人一起才好玩，他自己都得演，要我一定得上場。」

《人間條件2─她與她生命中的男人們》2006年首演，2007、2008、2011年三度重演。故事描述一位阿嬤，年輕時和母親、長工武雄和女傭等，合力從淡水河撈起在228事件中罹難的男人，她替這些男人穿上上衣，葬在家中。然而，在敏感年代，阿嬤為了保守祕密，始終不願賣掉房子，直到臨終前她才同意兒子修整老宅，這個祕密才曝光。

把肥皂劇寫進心坎裡

劇中也揭露阿嬤的一生，從原本是千金小姐，因聽從父命，嫁給她不愛的男人。婚後配合先生過著卑躬屈膝的生活，先生外遇對象找上門來，也百般吞忍，先生年邁中風，她不離不棄，展現台灣女性重情義的堅毅和美德。

「在這樣的年代，一個人要默默堅守一份情誼和道德，是多麼不容易的事情。」李永豐表示，吳念真擅長書寫大時代裡的小人物，也擅長寫女人心事，「從劇情上來看，是大眾肥皂劇，但他就是有辦法一層層抽絲剝繭，讓觀看者的情緒捲進劇情裡的情感。」

不同年紀都能有共鳴

李永豐表示，這個作品能讓不同年紀的觀眾找到共鳴點，「沒有年紀的分野，每個人都能從中看見自己。」

《人間條件2─她與她生命中的男人們》4月26日至28日在台北國家戲劇院，5月3日、4日在台中中山堂，5月17、18日在台南文化中心，6月21日至23日在台北城市舞台演出。

(中國時報)