李永豐癡情漢挑戰自我
李永豐是《人間條件1》裡讓觀眾難忘的「里長伯」，嘮嘮叨叨熱心處理里民大小事，在《人間條件2》裡，他必須化身成深情款款的男子漢武雄，一輩子心裡都保有初戀情人的位置，是非常內斂的角色，兩個角色看似反差，卻也呈現李永豐的不同個性。
甫過完生日的李永豐，是有浪漫性格的雙魚座，他表示，「里長伯就是我本人，我不需要怎麼演，但是武雄，我必須賣力演出，但幾年前演完之後，走在路上，還有人叫我武雄，讓我覺得很驚訝。」
李永豐認為，全劇呈現一件重要的事情，「所有的女人，一生都期望有一個愛她的人，但世間所有的男人，都把愛放在心裡，不輕易說出口，人間的真情，從這裡湧現。」
劇中的武雄，是千金小姐家中的長工，隨著時間過去，他從來不曾忘記小姐，後來甚至為了解決房子問題，把房子買下來，以行動表現那份綿密的情誼。
李永豐表示，隨著時間過去，當年舞台上的原班人馬也都經歷各自的人生風霜和歷練，「為此，我們在舞台上演來，會有別的滋味，我相信很多老觀眾也是，是來和年輕時看戲的自己重逢，也是和新的自己相遇。」唯一的改變？李永豐打趣說，自己現在的肚子「大得像彌勒佛一樣」，「現在完全不用化老妝，也能表現年老的武雄了。」
(中國時報)
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