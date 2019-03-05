媽媽欠栽培 國台語穿插押韻

2019年03月05日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

重現民國70年代「家庭即工廠」刻苦奮鬥的台灣社會面貌，描繪台灣母親的縮影，台北市立國樂團將推出改編自《花甲男孩》作者楊富閔散文的原創國樂歌劇《我的媽媽欠栽培》，透過對於母親的著墨，感受台灣人拚生存也要樂觀面對的獨特幽默。

楊富閔散文《我的媽媽欠栽培》開創新鄉土的書寫形式，透過各種家鄉細節或研究時接觸到的資料，重新鏈接農村的集體記憶，出版後受到廣大回響，今年由台北市立國樂團原創同名台灣歌劇，以歌仔戲、國樂加上交響樂與偶戲一起表現，展現台灣原創藝術生命力之外，也還給全天下「欠栽培」的媽媽一個溫暖的公道。

編劇兼導演游源鏗表示，原著楊富閔真實記錄了他所生長的家鄉台南大內的生活，父執輩都在處理廟事、陣頭或宋江陣等「公共事務」，「真正操持家務，負責生計的其實都是媽媽，她們無所不能，可以照顧小孩，還可以去工廠做加工，帶著鄰居媽媽們一起考駕照，學習獨立。」

寫這劇本超過半年，游源鏗說，通常歌劇的主角都要很有個性，「但這齣歌劇裡面主角卻是再尋常不過的媽媽，我們用很多細節讓這些角色立體化，更讓人容易親近。」比如說，由呂雪鳳飾演的媽媽被生活現實推著走，她除了去工廠車衣服補貼家用之外，還會寫春聯，過年去菜市場賣，寫的內容則是「天增歲月人增瘦，春滿錢坤福滿門」，的確讓人感受到台灣媽媽的「萬能」。

值得一提的是，這部歌劇全劇都押韻，就像是歌仔戲中經常出現民間的諺語、俚語以及句尾押韻的「四句聯仔」，更能引發觀眾的親切感。男主角澎恰恰表示，國台語穿插時也會互相押韻，「可以透過這部歌劇領會台語語韻之美。」《我的媽媽欠栽培》將於5月24日在台北市中山堂中正廳首演，6月將在衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。

(中國時報)