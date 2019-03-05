興富發切入流通事業 一口氣開6品牌
購地王興富發推動多角化經營，切入流通事業，一口氣開設6大品牌。近年來興富發集團經營觸角逐漸延伸至飯店、商場，昨日董事長鄭志隆透露，切入流通事業後，將一口氣開設豐悦匯日式料理、探饈鐵板燒、花果盒子果汁吧、悦誠超市、里拉家飾生活館以及貝可麗烘焙坊6大品牌。
台北CBD時代廣場的貝可麗烘焙坊首處據點昨日正式開幕，便吸引民眾大排長籠，最紅的波蘿流沙麵包更有民眾直接狂掃30多個。員工透露，興富發總裁鄭欽天相當重視流通業品牌，每個品牌不僅要試吃，甚至有鄭欽天在海外接觸後感到驚豔，再派員前往取經引進的商品。貝可麗烘焙坊未來還將在台中等地設分店。
鄭志隆指出，相關流通事業未來可望進駐旗下的辦公樓或是中大型住宅案。他透露，之前鄭欽天便認為許多辦公大樓員工中午只能叫便當，用餐不便，為此旗下的台中鼎盛辦公案，將有兩層樓規畫為美食街，今年暑假將會先有一個樓層開幕，屆時應有12個單元進駐。至於集團推出的「海洋都心」等戶數超過500戶以上住宅案，也將會視區域特性，安排旗下適合的流通事業進駐。
至於位於高雄的悦誠商場將於4月下旬試營運，屆時將會有豐悅匯日式料理、探饈鐵板燒、花果盒子果汁吧、悦誠超市、里拉家飾生活館5個品牌進駐，未來以每年締造12億營業額為目標。
(中國時報)
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