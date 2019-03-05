蘭陽交響樂團 奏自己的歌

2019年03月05日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

孕育自蘭陽平原的蘭陽交響樂團，成軍3年，將於本周首登國家音樂廳，音樂會將邀請小提琴家蘇顯達、鋼琴家葉綠娜一同獻演〈破曉-大稻埕的天光〉雙協奏曲，帶來屬於宜蘭的人文與熱情。

2016年成立的蘭陽交響樂團，由宜蘭在地青年音樂家組成，團長陳仕杰表示，「過去宜蘭沒有交響樂團，對在地學子而言，接觸古典音樂機會也較少，我們幾個返鄉創立了宜蘭第一支交響樂團，希望能夠推廣古典音樂。」

陳仕杰表示，經營樂團不是件容易的事，蘭陽交響樂團除了邀請新銳指揮游家輔擔任音樂總監之外，也透過不定期的演出、邀請知名獨奏家、舉辦音樂營及與在地表演團體合作，增加演出經驗。今年年初則成立了蘭響少年樂團，讓在地的小朋友們有樂團練習。

支持者之一蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容表示，合唱前輩杜黑就曾對她說，一個偉大的城市應該有一個有水準的交響樂團，家鄉宜蘭怎會沒有？蔣理容開始致力支持協助，這次由宜蘭子弟詮釋象徵蔣渭水精神的〈破曉〉一曲，也深具意義。

音樂會將於3月6日舉行。

(中國時報)