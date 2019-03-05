張信哲找伴 嫩妹靠邊站
張信哲出道30年，外型、身材維持良好，幾乎沒傳緋聞，外界很好奇他的感情世界，4日接受本報專訪，他表示已單身3年多，好友積極幫他介紹另一半，他坦言曾遇到不錯女生，2人很談得來、興趣相同，一起去看展覽、吃飯等約會，但他後來認為對方在生活上的態度、觀念不合就無疾而終，未來仍希望擁另一半的陪伴，但不會刻意追求。
張信哲事業企圖心遠大於對感情的需求，現在不會把感情看得太重，「對於交不交女友，我覺得想到一個好的演唱會還比較重要。」51歲的他表示，喜歡獨立、有想法、交流心靈的女生，打趣說：「現在10幾20歲的女生不適合我，我會累。」盼對方能知識淵博，但「我不是要找百科全書，是可以討論、聊得來。」他自認不適合當爸爸類型，而是想要被照顧。
大陸巡演傳意外
談到逢年過節，親朋好友關心感情近況，他笑說：「現在比較少問，我都習慣。」一被問到時，他直接裝傻說：「我就找不到啊，怎麼辦？」並提到臉皮要厚，故意讓氣氛很尷尬，親戚以後就不太過問。
張信哲近來忙「未來式」世界巡演，將於4月6日唱回台北小巨蛋，回憶巡演甘苦，他1月在四川彩排之前，面對舞台觀眾的LED大螢幕突然掉落，有驚無險，人員平安，工作人員為避免他擔心，隔天才把況狀告訴他。另一次北京演唱會上的大球繩索故障，球直接掉落台上，險些砸到他與舞者，也讓他嚇出冷汗，所幸正式演出時一切順利。
(中國時報)
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