林青霞返台加持《滾滾紅塵》

2019年03月05日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

林青霞（左）和秦漢是經典銀幕情侶，影迷當年都期待戲外也能開花結果。

台灣國寶級影星林青霞主演電影《滾滾紅塵》數位修復版即將在台上映，她被目擊在好友施南生陪同下，於4日下午5點50分搭機抵台，身旁的施南生為名導徐克老婆，也是香港知名監製，2人此行都是為參與該片今晚在信義威秀舉行的電影首映會。林青霞上次在台公開露面是2014年為出席個人著作《雲來雲去》座談會，暌違5年後台灣粉絲終於有望再見本尊，可預見今晚盛況。

《滾滾紅塵》由林青霞、秦漢、張曼玉主演，3人演出大時代的動人情感，更造就出這部華語愛情經典，獲得第27屆金馬獎8項大獎，至今仍是紀錄保持者，更讓林青霞拿下生涯首座金馬影后。為迎接電影重登大銀幕，除邀請林青霞返台參與首映會，湯臣影視老闆兼該片監製徐楓、演唱主題曲的羅大佑以及林青霞好友甄珍、施南生、方芳芳都將出席，眾人也將接受簡短訪問，有望暢談當年拍攝點滴。該片8日上映。

(中國時報)