楊貴媚暈眩症發作躺3天
楊貴媚今年將邁入耳順之年，工作量絲毫不減，電影《寒單》衝上台灣賀歲片冠軍，實境節目《阮三个》近日在公視播放中，她又接拍偶像劇，但上周突然暈眩症發作，前一晚明明正常入睡，隔天卻無法起床：「眼裡只剩下旋轉的天花板，生命只剩微微的呼吸聲。」因此她強迫自己臥床3天，4日才繼續拍攝。
楊貴媚表示自己從小就有暈眩症，看過醫生卻始終無法痊癒，雖不常發作，但病症一來超痛苦，頭痛、嘔吐全都來，年前為《寒單》搭機前往台東宣傳前也突然病發，卻因事發突然無法請假，只能拖著病體出發，「化妝師在化我的時候應該像在化屍體吧！我整個人躺著，眼睛也睜不開。」
不過經紀人吐槽她：「上班一條龍，收工一條蟲。」只要一遇到拍戲和宣傳就能生龍活虎，就連在《阮三个》中，在宜蘭經營民宿被操到不行，她都笑說：「雖然又熱又累，但越拍越起勁。」
(中國時報)
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