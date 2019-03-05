張信哲開唱砸百萬添新裝

2019年03月05日 04:11 中國時報 許雅淳 專訪

張信哲將於4月6日在台北小巨蛋舉辦「未來式」世界巡迴演唱會，他相當重視台灣站，特地訂製5套全新高級服裝，粗估花費破百萬元，他說：「現在等從歐洲寄過來，剛好時裝周正在進行，我還在多看。」他屆時將演唱〈愛如潮水〉、〈愛就一個字〉、〈寬容〉等經典歌曲，並預告台灣站的歌單有新增曲目，誠意十足。

他將2度攻蛋，提到第1次登上小巨蛋已時隔3年，心情大不同，「我這次花了很多精神去做，製作規模算是最大、細節最多。」

張信哲近年來頻頻突破自我、創新，昨分享將在台灣演唱會上，使用AR、VR來拍攝記錄全場演出，「台灣站是當測試，在燈光、音樂上都會更要求，我想打破大家對一般演唱會的觀念。」他期待屆時完成後，有看過此場演出的歌迷再看一次成品，會有更有感覺，意義非凡。張信哲《未來式》演唱會台北站，售票請洽寬宏藝術（www.kham.com.tw）。

(中國時報)