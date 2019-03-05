白家綺懷孕期過得像女王

2019年03月05日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

懷孕待產中的白家綺日前帶著腹中寶寶「小肚臍」與老公吳東諺接受雜誌專訪，正因有吳東諺這個「神隊友」，白家綺說，她在孕期過得像女王，每天睡到自然醒，一起床就可以吃到熱騰騰的早餐，工作之餘不需要費心處理家事，洗完頭也有人幫忙吹頭髮，「我都說老公是上帝給我最好的禮物」。

相隔12年再懷孕，白家綺心態上有很大的轉變，「年輕時不懂事，常會因為不舒服產生很多負面情緒，現在比較成熟，能夠轉換心態去消化這些情緒，當然這也跟老公有很大的關係。」她回憶懷孕前期因嚴重害喜，需要聞橘子的味道消除噁心感，「有天早上我又開始反胃，對著樓下大叫『東東我好想吐喔！』。東諺一聽馬上跑去剝橘子，邊剝邊問『這樣有聞到嗎』，我聽他聲音氣喘吁吁，覺得有點奇怪，勉強起身往樓下看，只見他不停跳上跳下、雙手拿橘皮在空中揮舞，頓時覺得他好可愛！」

吳東諺每晚睡前都會跟尚未出世的寶寶分享今天發生的大小事，還會和兒子說：「今天你沒有讓媽媽不舒服，很乖、很棒。」白家綺笑說，吳東諺這點讓她覺得很難得，也很感動。

(中國時報)