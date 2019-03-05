溫昇豪為喪子戲臉凹背駝
溫昇豪在公視、CATCHPLAY、HBO Asia新戲《我們與惡的距離》飾演在無差別殺人事件中失去兒子的悲傷父親。被問如何揣摩，他說，曾與飾演他老婆的賈靜雯聊過，兩人雖已是人父人母，拍戲時不會把自己的小孩跟這故事聯想，「完全不敢想這種事，只能盡量保護好自己的小孩。」
被問起近來虐童事件頻傳，溫昇豪說，他實在無法接受，覺得這些施暴者是爛男人，「有本事就出去外面打！男人是出外打仗，不是在家打老婆小孩，這種人只會在外當龜孫子、臭俗辣，回家就當老大稱王。」
刻意蓄鬍減重
溫昇豪說，《我們與惡的距離》是他近年看到最好的劇本，談的是各種關係的「和解」。為演出被害者家屬，他刻意蓄鬍，還瘦兩公斤多，因為平常只要瘦一公斤，就會臉凹憔悴，「劇中喪子兩年，希望讓自己看起來憔悴，所以還戴眼鏡、衣服刻意穿大一點，些許駝背，精神狀況差一點。」也因為戲本身的結構已非常強，他覺得演員很容易理解、跟著情節氣得咬牙切齒，也很容易建構起劇中角色的悲傷。
他劇中與賈靜雯都是新聞工作者，夫妻倆在兒子走後因現實磨難漸行漸遠準備離婚。溫昇豪說，兩人的疏離是建立在失去兒子的基礎上，所以要演出疏離感很容易，但偏偏兩人私下很能聊。
由於戲的氛圍沉重，為了讓劇組演員、幕後工作人員在情感飽滿、壓力很大時得到舒緩，他偶爾會開玩笑，「現場氣氛的舒緩就靠我啦！因為我最寡廉鮮恥、最搞笑、也最會練肖話，看到大家太緊繃時我就搞笑，做一個鬆螺絲的動作，才能再繼續栓緊。」
(中國時報)
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