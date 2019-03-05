王傳一同台羅嘉良直呼好運
王傳一在《東宮》謀反失敗，最後落入大牢。
王傳一演出的陸劇《東宮》近日劇情進入高潮，他飾演的太子李承鄴，為了護住世子李釅，意圖謀反奪取皇位，卻被父皇與五皇子聯手反制，落入大牢。其中李釅死前與李承鄴的真情流露，以及李承鄴在獄中與羅嘉良飾演的父皇對話場面，王傳一情緒滿點，張力十足的演技，讓劇迷紛紛不捨，不希望他就此「領便當」。
王傳一以前瘋港劇，「在電視螢幕中看過羅嘉良大哥，他是非常專業的演員，最喜歡他的《創世紀》，這次能合作非常開心，太好運了。私底下的他超級隨和，講著一口廣東國語還是有一份親切感。」王傳一非常尊敬羅嘉良，等戲過程會請教對方，還會一起討論劇本。
王傳一回憶，拍攝爭權奪位那場戲時，他每拍一次都聲嘶力竭嘶吼，因場地實在太大、情緒太滿，拍完後聲帶受損完全沒有聲音，自己也嚇了一跳，導演還特地將他隔天戲分往後挪兩天，等他聲音復原。
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(中國時報)
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