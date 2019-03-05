感應心電手勢 張立昂歌迷暗號
葉星辰（左）、張立昂主演的《三明治女孩的逆襲》曾創下不錯收視。
張立昂推出新歌〈感應心電〉MV，由導演比爾賈掌鏡，2人首度合作，張立昂表示此曲的創作靈感來自他在紐西蘭留學時期公路旅行，曾幻想開車載到喜歡的女生發生豔遇。
比爾賈為張立昂實現願望，安排漂亮女模與張立昂一同公路旅行，在拍攝時，他們有親密的擁抱、「四指」相接，相當浪漫。
比爾賈為張立昂設計「感應心電」的手勢，用左、右手各伸出食指，同時放在太陽穴的位置，張立昂表示此手勢妙用無窮，可做為他和歌迷之間專屬暗號。他將於9日在Legacy Taipei舉辦「感應 張立昂」音樂會，與歌迷提前慶祝白色情人節，他每天練歌，希望帶來精采表演。
唯一台劇入圍
由張立昂、葉星辰、林子閎主演的三立偶像劇《三明治女孩的逆襲》傳出好消息，該劇入圍「第14屆Soompi Awards」最佳海外戲劇獎，同場較勁的對手包括陸劇《扶搖》、《香蜜沉沉燼如霜》、《甜蜜爆擊》、《流星花園》、《延禧攻略》，日劇《信號》、《春天來了》及泰劇《生日快樂》等，是唯一入圍台灣偶像劇，張立昂、葉星辰等人也呼籲粉絲前往投票加油。
「Soompi」是著名的韓流網站之一，每年都會由全球韓流粉絲參與年度頒獎典禮的投票，今年「第14屆Soompi Awards」投票活動已經展開，並將於25天後結束投票。
(中國時報)
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