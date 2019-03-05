Lara邀祈錦鈅宣導女性平權
梁心頤（Lara）一直以來致力於女性平權運動，4日邀好友祈錦鈅（小鈅）開直播獻唱，宣傳「我們節」女性平權活動；Lara希望透過活動傳達自信，「當你很清楚自己是誰，不需要其他人的肯定也能抬頭微笑。東方文化認知的自信通常會被壓抑，大家總覺得太有信心是臭屁、沒禮貌，但當有人對你不尊重，你完全有這個權利去嗆他們。」
Lara認為不管什麼性別都會有社會給予的既定包袱，比如女藝人想盡辦法保持身材、維持形象，「前陣子大家在玩2009到2019照片對比，我剛好有兩張直接拿著酒瓶對嘴喝的照片，其實只是擺Pose，我Po在IG動態分享，但身邊的人很擔心大家覺得我是酒鬼，我知道是好意，但難道會喝酒的女人就是壞女人嗎？」
小鈅也覺得比起男性，女性更常被物化，形象及表面總被斷章取義拿來評論，「比如說一個女生愛打扮，或長得漂亮就常被說是花瓶，但我覺得能力不是靠性別以及相貌決定的。」
(中國時報)
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