阿緯三喜臨門 事業家庭8比2經營

2019年03月05日 04:11 中國時報 報導涂育晨

阿緯面帶喜悅與兒子四目相望。

阿緯（左起）、王子、小傑、威廉、敖犬和小煜6棒日前再相聚。（取材自臉書）

棒棒堂男孩出身的劉峻緯（阿緯）近年將重心轉移至餐飲事業，今年更是三喜臨門，元旦喜獲麟兒，同月所代理的陳興發興記菜館、點點心mini也於微風南山正式開幕，家庭、事業皆得意，他3日也在社群平台上曬出兒子滿月禮，粉絲們紛紛給予祝福。

阿緯和國際物流創辦人千金錢文儀結婚兩年，夫妻倆育有一女錢錢，今年迎來二寶弟弟，阿緯說：「我們想了很久，都還沒想到喜歡的（小名），所以目前都只叫他弟弟。」兒子1月1日出生，但3月3日才曝光滿月禮照片，他表示，是因為太太很用心在兒子的第一份禮物上，所以花了很多時間在溝通與設計，所以時間上就比較晚了。

女兒有爭寵行為

在二寶出生後，阿緯假日盡可能都以陪伴家人為主，「平日上班有保母與太太幫忙照顧，假日就跟太太二打二，帶他們出去走走，享受家庭生活。」而在事業與家庭上，比重大約是8比2。

「錢錢與弟弟一開始的相處並沒有想像中的順利。」談及育兒經，阿緯感嘆地說：「以前花了很多時間陪錢錢，現在要將一半的時間照顧弟弟。」孩子是很敏感的，當父母給予的愛被分享，錢錢開始有「爭寵」的行為出現。

阿緯說：「其實錢錢在想什麼，他與太太都知道，也相當不捨，但每晚還是會陪她聊天，告訴他弟弟很愛姊姊，父母也愛她，讓她心情好一點。」現在錢錢較懂事，開始會為弟弟著想，也讓阿緯感到欣慰。

對於演藝事業，阿緯不改搞笑性格說：「我也在等李安導演的消息，但一直沒下文。」隨即改口：「沒有啦，就還是會看，如果有好的劇本，當然也會想演出。」他表示自己偏好武打片，對去年拍攝的《拳道》無法在台灣上映感到可惜，而他演出的《潛龍狙擊》預計今年在台灣上片。

粉絲盼6棒合體

此外，阿緯日前和昔日團員敖犬、小杰、王子、小煜、威廉聚餐，粉絲期待6棒合體開唱，阿緯坦言之前有在規畫合體演出，但彼此時間搭不上，「希望未來有機會囉！」此次聚會久違的敖犬難得現身，阿緯則開玩笑地說：「他（敖犬）老了很多，走路感覺會喘！」話語間流露出與昔日成員的好感情。

(中國時報)