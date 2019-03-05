纏訟2年 溫嵐和解前東家
溫嵐2017年與前東家台灣太陽娛樂因合約問題，鬧上法院打官司，台北地院去年4月判決，駁回太陽娛樂請求，但全案仍可上訴；溫嵐去年9月加盟新東家「誠利千代」，太陽娛樂再次嚴正發表聲明，向她追討「250萬權利金」，雙方關係僵持不下，事隔半年，溫嵐4日率先在社群網站貼出聲明書，表示和太陽娛樂已和解，而太陽娛樂隨後證實，雙方結束糾纏近兩年的官司。
和解聲明書內容指出，溫嵐與太陽娛樂於2015年12月22日簽訂演藝合約，「因合作過程中衍生媒體報導雙方間之爭議問題，現經雙方洽談後已澄清誤會，盡釋前嫌，彼此間願意互相包容，並尊重日後演藝事業發展。」溫嵐的經紀人昨表示，雙方結束合作關係各自發展，因在法院簽有保密條款，對於外界所有的問題都以聲明書為主，至於溫嵐是否支付太陽娛樂賠償金等問題不願說明，太陽娛樂也回應：「細節不方便透露，謝謝大家關心。」
已收錄5首新歌
官司糾紛解決後，溫嵐平常心以對，經紀人說：「當然解決後心情一定是會比較放鬆。」透露她上周在大陸出席精油蒸氣眼罩新品發表會後，專心投入新專輯製作，目前已收錄5首新歌，這幾天開始錄音，若進度順利最快年中推出，「但她還在考量以單曲形式發行，還是一次發整張專輯，還要跟公司企宣開會討論。」至於演唱會則待專輯推出後再策畫。
(中國時報)
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