劉以豪打氣利得彙驚喜

2019年03月05日 04:11 中國時報 尤嬿妮 ）

慢慢說將於4月舉辦新歌演唱會。

「慢慢說」近日推出全新專輯《1＋1＜3》，主唱利得彙骨折，消息傳出後，收到歌迷、藝人朋友如雪片般飛來的關心，包括她心目中的男神劉以豪，也在她社群網站留言提醒「注意安全」，讓她感動萬分，好奇她男友兼吉他手沈志方不吃醋？利得彙表示，沈志方也很喜歡劉以豪，得知對方留言非但不吃醋，男友還傳了很多愛心圖案在公司團隊群組中表達興奮之情。

利得彙因受傷取消不少通告，近期專心準備4月12日的新歌演唱會，她開心預告：「這次還會多一個主唱！」因沈志方在這張專輯中加重唱歌比例，被製作人誇讚聲線是「性感男聲」，所以將在演唱會上大展歌藝，沈志方開玩笑說：「演唱會大家可以期待的是，這一次我唱歌變多了，我要許願再找一個吉他手，要不然就太累了。」

慢慢說的新歌〈再見．快樂〉近日曝光，藉歌鼓勵大家在愛情世界裡不要活得卑微，利得彙表示，若有朋友向她諮詢感情意見，自己通常勸離不勸合：「我是一個很狠的人，如果有朋友來問，我就會說分手吧！」

(中國時報)