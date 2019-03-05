綾瀨遙被逼供萌發喜感
中國時報
報導溫博鈞
日女星綾瀨遙4日在台出席活動，長年獲得「高好感度演員」，日前獲日網票選「最具喜感女演員」之譽的她大展天真魅力，賣力秀中文，獨特喜感讓全場充滿笑聲。
綾瀨遙昨全力回答主持人黃子佼提問，她先自爆「小籠包能吃13個」，硬是被黃拱成「我能吃33個」，還配合講出「28個私底下休閒活動」，絞盡腦汁的她，最後差一點講出自己常去的場所，逗笑全場。
第3次訪台
黃子佼還希望她乾脆把所有會的中文全說出來，綾瀨遙先重複說了幾次「大幅度、大幅度」，見大家不明白她用意，便一口氣將在《繼母與女兒的藍調》一長串中文台詞「門大人好久不見，將兩間日本分公司的分別供貨，今後交給我公司統一管理，這樣一來貴公司可以大幅度的削減開支，具體內容請過目。」全背出來，獲滿堂彩。
過去她曾為電影《魚干女又怎樣：羅馬假期》來台造勢、為雜誌拍攝台灣特集，這是她第3次訪台，坦言特愛台灣豆花。上周四她提前抵台，為日本雜誌《FRaU》拍攝台灣旅遊特集，在台北永康商圈、安東街牛肉麵店等地品嘗美食。
賣力扛收視
她以《嬌妻出沒注意》以及最近的《繼母與女兒的藍調》等日劇走紅全亞洲，目前正演出NHK最新大河劇《韋駄天～東京奧運故事～》，為了保持好體力，自我要求每天做伏地挺身200下、仰臥起坐150下，還為了預防流感，帶薑汁紅茶給劇組享用。日媒指出《韋》劇初期收視率不佳，但拜綾瀨遙之賜挽救低收視，也讓拍攝現場的低迷士氣獲得解救。
(中國時報)
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