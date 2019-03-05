柳承龍自比廚師 滿足影迷
維果莫天森（左）和馬赫夏拉阿里透過一場公路旅行展開情誼。
韓國爆笑喜劇電影《雞不可失》在韓累積1600萬觀影人次，在台熱映口碑也持續發酵，4天假期不僅穩坐票房冠軍吸金2300萬，更衝出全台4000萬票房佳績，不少觀眾表示看完電影超級歡樂療癒，連假陰雨綿綿的鬱悶和面對收假的厭世全一掃而空，直呼：「一張電影票就能大笑2小時超值得。」
影帝柳承龍在片中飾演緝毒組高班長，一臉窘困表情和拚命三郎性格引人發笑。談到自己的演技哲學，他充滿使命感說：「我認為演員就像廚師，廚師想用食物讓人感到開心滿足，演員則透過表演讓觀眾留下印象和笑聲。這是我給自己身為演員的責任，我希望這部電影快樂的能量能好好地傳達給所有觀眾。」
《綠皮書》如倒吃甘蔗
獲得本屆奧斯卡最佳影片、最佳男配角及最佳原創劇本3大獎的《幸福綠皮書》，靠得獎聲勢和好評，不畏周周有新片上映，在台熱映6周至今仍保持排行第4名，加開廳次後票房也穩定上升，累積近3500萬。該片在奧斯卡頒獎後，北美票房一路逆勢成長，不僅加演至2600間戲院，票房成長121％，上映16周之久，更於上周末從北美票房排行第11名猛衝至第5名，成績倒吃甘蔗持續看漲。
(中國時報)
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