矢口真里逆轉罵聲出新曲

2019年03月05日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

日藝人矢口真里推出個人第3支單曲《白色HeLLO gOOdbye》，應景2、3月情人佳節，邀來曾為℃-ute、道重沙由美、安倍夏美與吉川友等多名當紅偶像提供樂曲的大森靖子擔綱詞曲創作。

矢口真里形象親和、原是收視人氣王，多年前因和小栗旬傳戀情退出當時所屬的「早安少女組。」，和演員中村昌也結婚後和「小王」被捉姦在床而形象崩盤，離婚後一度銷聲匿跡。她東山再起拍大企業廣告自嘲「危機管理權威」同樣被罵翻，廣告提前下檔，日周刊曾狠毒地預測她將「一輩子被罵到死」。

但業界對她本人謙恭有禮、永保笑容的低姿態，並在節目中全力以赴的努力給予高評價，身為演藝圈前輩的她一直照顧後進，除了當年的「小王事件」之外，未曾再有負面消息，讓當初一面倒的罵聲至今完全逆轉。

不少鐵粉認為新單曲呈現她在「早安」時期支團「蒲公英」樂曲的雪白明亮歡愉氣息，她卻自爆：「早知道就自己來填詞，還可多賺一些版稅！」不忘自嘲添笑果。新單曲在台已數位上架。

(中國時報)