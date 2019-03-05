《跳痛先生》致敬錄影帶年代
印度勵志神片《跳痛先生》描寫一名天生沒有痛覺的少年，從小看錄影帶夢想著伸張正義，全片節奏逗趣瘋狂，還有多場精彩動作戲，導演瓦桑巴拉表示，電影是向錄影帶的年代致敬，當年透過香港電影錄影帶認識李小龍、成龍到周星馳等華人傳奇巨星，因此想向他們表達愛與崇敬，他笑說：「影像的品質不重要，只要電視上一出現嘉禾或邵氏的商標，就會讓我興奮不已啊！」
片中不時出現當年邵氏電影國王紅極一時的作品，包括李小龍的《死亡遊戲》和成龍早期的功夫電影等，都是影響男主角行為的重要作品，動作場面不似以往印度動作片誇張到令人噴飯，而是充滿硬碰硬的實戰風格，男主角阿希馬努達西尼幾乎親身完成各式武打動作，而他在最後大戰所穿的運動服，正是來自李小龍的知名造型。
瓦桑看許多香港電影成長，他也沒錯過喜劇片的重要人物周星馳，「他讓我明白電影能夠代表一切，可以是你和你過去的對話，可以玩弄形式，可以是永不消退的崇拜，可以是永遠長不大的小孩。」該片22日在台上映。
(中國時報)
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