孫耀威開直播吸金3.2億
直播正當道！46歲港星孫耀威近期跨界當直播主，據傳大陸直播平台以5000萬港幣（約2億台幣）挖角他成為「一哥」，他首次開直播，2小時內僅彈琴唱歌就吸引350萬粉絲，不僅破該平台紀錄，甚至癱瘓伺服器，光粉絲贈送的禮物價值就超過7000萬人民幣（約3.2億台幣），他一晚能獲得約港幣7位數的「抖內」（Donate，捐贈）紅包，但他接受港媒訪問時表示，一切只是「無心插柳」。
孫耀威談起自己和直播的淵源，是因去年在大陸拍戲時看到許多臨時演員都不停在玩抖音，讓他也決定開帳戶，把舊歌、歌曲、戲劇和演唱會花絮都放上網，沒想到帶動6000萬觀賞，微博也增加百萬點擊，「因此又在另一個直播平台開Live，每次都有幾百萬人來看。」
未料直播效益超大，孫耀威原認為直播和一場演唱會的收入差不多，但因直播讓他近來人氣飆高，獲得許多商演機會，一月就唱了27場。
旅行不忘開直播
他坦言未來會花更多心力在直播平台，連帶著老婆旅行都不忘開直播，但強調非為錢，而是許多大陸年輕粉絲沒聽過他的歌，他發現現在播放舊歌，對粉絲來說就像新歌，還推廣廣東歌曲，他甚至考慮在直播開演唱會。
(中國時報)
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