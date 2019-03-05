熊熊適應蒙古低溫2℃嫌熱

2019年03月05日 04:11 中國時報 林淑娟

熊熊蒙古草原體驗住宿蒙古包。

熊熊與小鐘、鮪魚為三立《愛玩客》到蒙古出外景，相較於已經是第二次造訪蒙古的鮪魚，熊熊對於蒙古的一切都覺得新鮮，不管是住蒙古包、騎駱駝，或是大啖烤全羊，都讓她大開眼界也留下滿滿回憶。雖然人還在蒙古、旅程尚未結束，不過熊熊已經感動地說，原來不修圖的美景長這樣！任何體驗都是特別的回憶，這絕對是一輩子值得來一次的地方！」

熊熊說，這趟行程共11天，之前他們已先在草原錄影3天，也在零下20℃的夜晚住宿於蒙古包，除了全身包得密不通風，每天晚上還必須要起床才數次加柴火，不然會被冷醒，「我們已漸漸適應蒙古生活，必須利用炭火爐的溫度隔爐加熱煮水、煮泡麵，還利用零下氣溫這天然冰箱放置牛奶，結果一不小心變牛奶冰！」

他們也專程前往木倫參加冰雪節，在這座被蒙古人稱為海的庫蘇古勒湖上，結冰的湖面上看到五花八門的冰上活動，例如冰上摔跤、拔河、射箭、滑滑樂、盪鞦韆、冰雕藝廊、冰上市集等。已經習慣每天零下10多度的熊熊說，昨天中午突然變2℃，「我們還會覺得熱呢！」

(中國時報)