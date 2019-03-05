艾怡良謝酸民抨擊沒玻璃心
艾怡良在演唱會上唱到淚崩。
艾怡良日前到高雄舉辦「不想忘記的名字們」新歌演唱會，熱唱〈玻璃心〉揭開序幕。她首次在高雄舉辦個唱心情興奮，感性表示，在台上不論表演好壞，能被檢視、評論都是幸福的，因至少還有人在意，她感謝網路上的言論、歌迷的支持，「過去所有種種都是成長的養分」，並打趣說：「我唱現場很穩的，搞什麼！」
她在演唱會尾聲，第一次演唱寫給張惠妹的〈偷故事的人〉，感謝張惠妹對她的照顧、力挺，她在台上更因太投入歌曲而淚崩，原來當初在寫這首歌時，她一度懷疑自己是否再也無法有新的創作故事，一想到當時狀況，情緒瞬間湧上心頭。
艾怡良一連演唱〈滅了我〉、〈一整夜〉等歌曲，熱情向觀眾打招呼，打趣說：「大家好！是因為買不到魔力紅所以來這邊嗎？」笑翻全場。此外，她目前新專輯宣傳期告一段落，預計給自己放假，休息充電，擅長繪畫的她，盼今年有機會開畫展，並用巡演的形式來推廣新歌。
(中國時報)
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