王心凌糾結歌單斷捨難

2019年03月05日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

王心凌近日趁籌備6月全新巡迴演唱會空檔，受邀前往巴黎看秀，是她繼16年前在巴黎拍偶像劇後，再度踏上巴黎，她特別和嫁給法國人的化妝師好友提前飛往當地，享受短暫優閒時光後，再投入忙碌工作。王心凌笑說：「忙裡偷閒的時光，總是感覺特別珍貴，可以在巴黎喝杯咖啡都好開心。」

看秀當天，王心凌以一襲綠色多層次小外套搭配俏麗短褲外罩同色薄紗出席，美腿若隱若現，頭髮則隨興地綁成兩條辮子，營造輕鬆有型的裝扮。她上周於出道16周年當天，宣布啟動全新巡演，消息一出令歌迷又驚又喜！

據了解，王心凌本月下旬將在北京舉辦演唱會記者會，宣布巡演首站將從大陸起跑，而她目前最苦惱的，就是兩個半小時的演唱會節目，將獻唱自己各時期不同好歌，笑喊需要好好練一下自己「斷捨離」的功夫，才能順利挑出歌單。

歌迷敲碗MV全拍

此外，她招牌甜蜜舞曲也是歌迷期待的部分，王心凌預告，這次伴隨新專輯推出，不少歌迷敲碗要求每首歌都拍MV，雖無法滿足大家需求，但她將大膽嘗試，於演唱會上讓歌迷聽到新專輯裡的10首歌曲，且為了避免有些人對新歌不熟悉，屆時將以特別的方式呈現新歌，希望讓歌迷驚喜連連。

(中國時報)