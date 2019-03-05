曾之喬 戀珠寶心花開
AHKAH的full bloom戒指，2萬8200元。（AHKAH提供）
AHKAH的papillon brillant petit鑲鑽戒指，2萬9500元。（AHKAH提供）
AHKAH的papillon brillant petit鑲鑽單耳式耳環，1萬2700元。（AHKAH提供）
AHKAH的sakura pave midi玫瑰金項鍊，6萬3100元。（AHKAH提供）
AHKAH的thiran sakura櫻花花瓣項鍊，1萬元。（AHKAH提供）
日本AHKAH是小資女入門鑽石珠寶的首選，K金鑲鑽手鍊8700元。 （AHKAH提供）
AHKAH的fleur brillant單耳式耳環，3萬7600元。（AHKAH提供）
AHKAH社長篠原光義Mitsuyoshi Shinohara（左起）、曾之喬及AHKAH台灣總經理野野山聰Satoshi Nonoyama，一同出席全台首家形象店開幕典禮。（盧禕祺攝）
日本輕奢珠寶AHKAH昨日正式登台落腳新光三越信義新天地A8館，主打高質感、價格親民的K金鑲鑽飾品，深受日本小資女的喜愛，並邀曾之喬擔任開幕剪綵嘉賓，以一身黃色洋裝搭配花朵與蝴蝶主題的K金鑲鑽珠寶，花間仙子的造型十分唯美浪漫。
K金閃亮易保養
自詡為「輕珠寶達人」的曾之喬說，因為她的個性比較大剌剌，不太敢戴太昂貴的珠寶出門，深怕會弄壞搞丟，因此她特別喜愛日本AHKAH的K金鑲鑽珠寶，不僅入手價親民又容易保養，成為她的首選，「K金閃亮又容易保養，比起會變黑的銀飾更值得推薦。」
其中她最喜歡AHKAH瑪格麗特菊的小戒指，而且是迷你尺寸的小戒指，正因為小巧，更需要就近細看，反倒更加吸睛。白色情人節即將到來，目前仍是單身的她雖在白色情人節排滿工作，但會特別挑選AHKAH的full bloom瑪格麗特菊系列送給閨蜜好友，因為瑪格麗特菊的花語正是「忠貞的愛」、「友情」，特別有意義。
AHKAH春夏拈花舞蝶
AHKAH創立於1997年，以日本珠寶細膩工藝與時尚美感打造出小巧細緻的輕奢珠寶，是入門鑽石飾品的最佳選擇，深受小資女的喜愛。為配合新店開幕，以花朵為主題的春夏珠寶新品全新登場，瑪格麗特雛菊的「full bloom & fleur brillant」系列、浪漫蝴蝶飛舞的「papillon brillant」系列，和充滿日本風情的櫻花「sakura」系列等，8700元起跳就可擁有人生第一只K金鑲鑽的珠寶，店內珠寶平均售價約在1萬至3萬元不等。
(中國時報)
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