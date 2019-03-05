2019年03月05日 04:11 中國時報 徐亦橋 報導

Givenchy秋冬亮綠高墊肩西裝，瀟灑帥氣。（美聯社）

Givenchy秋冬荷葉邊印花打褶洋裝，相當甜美浪漫。（CFP）

楊丞琳不是第一次跑4大時尚周，但首次受法國品牌Givenchy之邀出席，她甜美但不失古靈精怪的一面，卻輕鬆與Clare Waight Keller剛柔並濟服裝設計結合，看秀穿高腰褲帥氣有型，更靠金屬不對稱流蘇耳環展現俏皮甜美，由於耳環太搶戲，還讓網友擔心她會不會重量不平衡；其實這款耳環價格不菲，要價破13萬多元。

Givenchy以「冬日伊甸園」為主題，既是亞當、也是夏娃，秀上就統合了圓潤與尖銳不同的結構，出現了高彩度高墊肩西裝、荷葉邊印花打褶洋裝、刺繡結構晚禮服等設計，由於品牌與英國梅根王妃有鮮明的連結，不少媒體都看好梅根未來會再選穿這季亮相。楊丞琳也在IG上大讚秋冬設計「真的是太愛了。」直呼能在現場看秀超幸運。

(中國時報)