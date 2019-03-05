腫臉照掰！朴信惠重現清新女神
Valentino秋冬將愛的詩句用在設計上，仙度有新高度。（美聯社）
BALENCIAGA秋冬大玩輪廓，襯衫肩膀上抬，衣袖還抬到肩旁。（CFP）
BALENCIAGA秋冬將創辦人招牌繭型輪廓，以新材質展現不同的視覺感。（CFP）
朴信惠出席Valentino巴黎大秀時，不僅重現瓜子臉，還以皮帶箍住腰，展現清新女神風範，她拿Valentino Garavani VRING提包10萬2000元。（CFP）
朴信惠從仁川搭機飛巴黎參加時尚周時，被拍疑似發福照，但她立馬出席Valentino秋冬大秀，俏麗內彎短髮加點曲度後，不僅修飾臉型，還選穿薄紗上衣配百褶裙，腰上箍Ｖlogo寬腰帶，以造型兩招證明真的不是女神「腫麼了」，而是拍攝角度有問題。
秋冬服裝 仙出新高度
被稱為仙女牌的Valentino，秋冬這季更是仙出新高度，創意總監Pierpaolo Piccioli以當代詩人的作品為靈感，將Greta Bellamacina等4人書寫對愛的看法，字體與印花圖案合而為一，加上邀來Undercover創意總監高橋盾合作接吻意象等愛的圖案，配上Pierpaolo招牌的薄紗設計、羽毛裝飾、手工刺繡等，女模走動時宛若「步步生詩」，展現優雅好氣質。
在Demna Gvasalia擔任創意總監後，BALENCIAGA重新擁抱創辦人勇於挑戰服裝輪廓的一面，不斷帶領風潮，像80大墊肩就在該牌帶領下發威，不過永不滿足現狀的Demna，秋冬以巴黎人日常休閒混搭晚裝為靈感，讓外套、風衣及長袍設計不僅肩膀上抬，衣袖還抬到肩旁，創辦人招牌的繭型輪廓則經Demna以假羊毛與羽絨被般材質的柔軟詮釋下，讓輪廓多點個人化的可能。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。