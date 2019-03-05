腫臉照掰！朴信惠重現清新女神

2019年03月05日 04:11 中國時報 徐亦橋 報導

Valentino秋冬將愛的詩句用在設計上，仙度有新高度。（美聯社）

BALENCIAGA秋冬大玩輪廓，襯衫肩膀上抬，衣袖還抬到肩旁。（CFP）

BALENCIAGA秋冬將創辦人招牌繭型輪廓，以新材質展現不同的視覺感。（CFP）

朴信惠出席Valentino巴黎大秀時，不僅重現瓜子臉，還以皮帶箍住腰，展現清新女神風範，她拿Valentino Garavani VRING提包10萬2000元。（CFP）

朴信惠從仁川搭機飛巴黎參加時尚周時，被拍疑似發福照，但她立馬出席Valentino秋冬大秀，俏麗內彎短髮加點曲度後，不僅修飾臉型，還選穿薄紗上衣配百褶裙，腰上箍Ｖlogo寬腰帶，以造型兩招證明真的不是女神「腫麼了」，而是拍攝角度有問題。

秋冬服裝 仙出新高度

被稱為仙女牌的Valentino，秋冬這季更是仙出新高度，創意總監Pierpaolo Piccioli以當代詩人的作品為靈感，將Greta Bellamacina等4人書寫對愛的看法，字體與印花圖案合而為一，加上邀來Undercover創意總監高橋盾合作接吻意象等愛的圖案，配上Pierpaolo招牌的薄紗設計、羽毛裝飾、手工刺繡等，女模走動時宛若「步步生詩」，展現優雅好氣質。

在Demna Gvasalia擔任創意總監後，BALENCIAGA重新擁抱創辦人勇於挑戰服裝輪廓的一面，不斷帶領風潮，像80大墊肩就在該牌帶領下發威，不過永不滿足現狀的Demna，秋冬以巴黎人日常休閒混搭晚裝為靈感，讓外套、風衣及長袍設計不僅肩膀上抬，衣袖還抬到肩旁，創辦人招牌的繭型輪廓則經Demna以假羊毛與羽絨被般材質的柔軟詮釋下，讓輪廓多點個人化的可能。

(中國時報)