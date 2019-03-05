TOYOTA RAV4掀價格戰

2019年03月05日 04:11 中國時報 陳大任 報導

運動休旅車市場持續成長，去年總掛牌數已達15萬台，約占總市場36％，其中TOYOTA RAV4更是連續8年銷售冠軍，總代理和泰汽車昨（4日）發表第五代RAV4，同時與中華電信合作TOYOTA Drive+ Connect智聯車載系統，搭配4G連網可提供即時路況、停車位，還有24H愛車守護，如果遇緊急情況，按鍵即可尋求救援。

TOYOTA RAV4車系編成2.0L汽油、2.5L汽油、2.5L Hybrid等3種動力，再依2WD、4WD等傳動系統區分為6個車款，其中全新車型AVDENTURE 4WD除了擁有六角型水箱護罩搭配運動化造型下護板，塑造出強烈的動感氛圍，骨子裡配備全新動態扭力導引系統，可以依照不同路況分配四輪扭力輸出，以滿足越野操控玩家的需求。

回顧國內SUV近年發展，2016年約12萬台，去年已達15.7萬台，其中車長4.4m以上的中型SUV，不管是在豪華SUV或非豪華SUV類別中都是主流；再從非豪華SUV近6年的銷售來看，2018年近12萬台的數量已是2013年6.2萬台的2倍，和泰汽車預估RAV4今年銷量可達3萬台。

TOYOTA RAV4 2.0L豪華、尊爵和旗艦版售價分別為92.5、100.9、104.9萬元；2.5L ADVENTURE 4WD為120.9萬元；2.5L Hybrid旗艦、旗艦4WD分別為113.9、124.9萬元。其中2.5L Hybrid旗艦4WD原預售價139萬元，但受惠於低油耗可享貨物稅優惠，最終售價便宜了14.1萬元。不過，業者透露，自2周開放預購，已有部分車款缺車，大概要排到5月才能交車。

(中國時報)