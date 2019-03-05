3月激戰 送禮抽獎限時價

2019年03月05日 04:11 中國時報 陳大任 報導

Ford Kuga。（福特六和提供）

MITSUBISHI OUTLANDER。（中華三菱提供）

Honda CR-V。（台灣本田提供）

2月車市受到春節、228連假，以及傳統年後購車趨緩，僅達去年同期72.8％，衰退近3成，3月開始，各大車廠加碼促銷，運動休旅車更是一級戰區，就是要炒熱買氣。

台灣本田昨（4日）宣布3月入主CR-V，限時免費升級丙式車體險及5年不限里程延長保固；HR-V也有免費升級丙式車體險、竊盜險、颱風洪水險及5年不限里程延長保固；福特六和主打現金優惠，Kuga EcoBoost 180雅致型享舊換新現金價76.9萬元（現省9萬元），旗艦房車Mondeo限時限量現金價113.9萬元。

NISSAN X-TRAIL限時推出「十萬好禮專案」，凡在3月購買2.0L經典版與玩美影音版，即贈Mio防撞警示功能行車記錄器及PM2.5負離子空氣濾網；2.5L豪華影音版與旗艦科技版可享1萬元配件金優惠。中華三菱試乘抽十萬購車金活動延長，3月底前試乘體驗COLT PLUS、OUTLANDER、GRAND LANCER等任一車款，並於活動官網登錄後，即可參加最大獎10萬元購車金抽獎活動。

(中國時報)