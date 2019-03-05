快時尚拚活路 進駐OUTLET展店
GU展店以地方區域為主，專吸引在地客，去年秀泰樹林店開幕，湧入大量人潮。（GU提供）
ZARA在台灣並無OUTLET副牌，但每季的限時折扣即吸引大量人潮。（ZARA提供）
隨著Forever 21黯然撤台，其他快時尚品牌也積極尋找在台出路，其中Gap以開設OUTLET店鋪打出同業先鋒，使本來就不貴的原價CP值更高，例如慶開幕時只要1499元，就能買到原價3000元的仿皮草背心，開幕3個多月來業績穩定；更透露除了這家，上半年也將在華泰名品城開幕第2家OUTLET，不被國外總部宣告關閉230家門市的風波所影響。
基本款服飾最受青睞
業者分析，台灣消費者還是最青睞「基本款」服裝，歐美品牌大多風格強烈，而休閒牛仔風較符合大眾偏好。Gap表示，去年開幕的林口三井首間OUTLET，占地近200坪，以過季商品為主，售價為原價的5至7折，所以很多人會來這邊挖寶，不用再去日本的Gap OUTLET，以Logo上衣和牛仔系列銷售最好；而第2間同樣鎖定占地廣的桃園華泰名品城，上半年就會開幕，抓住北台灣購物人潮。
ZARA和H&M在台無OUTLET據點，店鋪數近來也不再成長，ZARA表示，每次春夏、秋冬折扣季最低5折起，都能吸引大量人潮與業績，搶便宜也可趁那時候。此外，UNIQLO與GU也無OUTLET，但在台灣市場表現持續成長，UNIQLO入台8年來，目前已展店近70家。而GU更發下豪語，今年再展4家店，全台店鋪將增至14家，品牌不搶精華地段而居，而是分布鎖定真正有消費力的地區，例如去年新北第一家秀泰樹林店，還推出新北市民專屬優惠，吸引上千人排隊。
(中國時報)
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