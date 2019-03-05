連假吸客大戰 獨家餐飲最夯

2019年03月05日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

台中麗寶OUTLET MALL中的T.R Kitchen Bistro異國料理，海陸雙拼，1980元。（麗寶OUTLET MALL提供）

MITSUI OUTLET PARK台中港的但馬屋為全台OUTLET首店，主打日本黑毛和牛吃到飽。（MITSUI OUTLET PARK提供）

台中麗寶OUTLET MALL近日引進中部首家「韓姜熙的小廚房」，滋滋作響的石鍋拌飯定食，228元。（麗寶OUTLET MALL提供）

MITSUI OUTLET PARK台中港開幕後在228連假首天就湧進5萬人潮，摩天輪及餐廳等餐飲娛樂都很受歡迎。（MITSUI OUTLET PARK提供）

今年4天的228連假期間，不少民眾都選擇留在國內旅遊，像台中2大OUTLET就正好成為熱門選擇，麗寶OUTLET MALL因台中花博帶動，在連假期間入館人潮就達20萬人次，而新開幕2個多月的MITSUI OUTLET PARK台中港，也因離台中市區及景點不遠，館中也有多家全台獨家餐廳及摩天輪，228首日就湧進5萬人潮，成為了不少消費者假期休閒、聚餐的好地方。

今年麗寶OUTLET MALL占盡地理優勢，因為台中花博的舉辦主場正好就在后里，離園區僅約15分鐘車程，帶動入館人潮增長，麗寶樂園渡假區在228的4天連假期間人潮達20萬人次，較去年成長約5%，而因不少消費者都會趁假日到園區用餐及玩樂，因此館中餐飲櫃位的業績成長約7到8%，當中以主題餐飲最受歡迎，加上最近新開的中部首家「韓姜熙的小廚房」，平均餐廳等候時間都要約30分鐘。

至於去年底開幕的MITSUI OUTLET PARK台中港也來勢洶洶，因鄰近台中市區及台中港周邊景點，也有助帶動業績，228連假首日湧進5萬人潮、4天就超過18萬人次到訪，主要以館中全台或中部首店的餐飲品牌吸客，幾乎每家餐廳平均皆須排隊約30分鐘到1小時左右，而館中主力的運動休閒品牌業績表現也相當不錯，成為中部旅遊的新選擇。

2大摩天輪PK 各有特色

而兩大OUTLET都擁有摩天輪作為賣點，MITSUI OUTLET PARK台中港從北海道引進的海景摩天輪，連假期間就超過6000人次搭乘，是吸客因素之一；至於麗寶OUTLET MALL表示其全台最大的天空之夢摩天輪，未受新開幕對手影響，連假期間全天客滿，等候時間大約40到50分鐘，搭乘人數更比去年達2位數成長，而今年第3季也預計二期的科莫湖即將開幕，預計將帶來約1.8倍的人潮，看來台中兩大OUTLET將於每個假期都展開搶客戰爭。

(中國時報)