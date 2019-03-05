紅寶石巧克力 驚豔問世

2019年03月05日 04:11 中國時報 吳奕萱

繼黑巧克力、牛奶巧克力及白巧克力之後，世界第四種全新品種的「紅寶石巧克力」（Ruby Chocolate）驚豔問世。由天然紅寶石可可豆（Ruby Cocoa Bean）萃取提煉，無添加色素，自帶誘人的粉紅色澤，還具有天然莓果的酸甜口感，是雀巢繼1931年推出白巧克力後，暌違80多年的最新突破。雀巢表示，今年將引進紅寶石巧克力到台灣，詳細開售日期待公布。

(中國時報)