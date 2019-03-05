第11屆台積電 青年書法暨篆刻大賞
篆隸楷組
首獎 洪煥益／彰化溪湖高中
貳獎 方永貞／臺北師大附中
參獎 黃治鈞／新竹忠信高中
優選 楊步榆／宜蘭羅東高中
優選 劉俊廷／桃園武陵高中
優選 王思勻／北商五專部
優選 陳品辰／新北華僑高中
優選 黃晟瑋／臺北大同高中
入選 薛淯駿／桃園大溪高中
入選 翁義勛／臺北成功高中
入選 廖思品／新竹竹北高中
入選 葉姿婷／臺北師大附中
入選 張語瑄／臺中中港高中
入選 黃冠瑜／桃園新興高中
入選 許惠昕／高雄左營高中
入選 黃柏翰／臺南曾文家商
入選 鄭偉慶／高雄中山高中
入選 洪翊家／臺南德光中學
入選 林妍秀／臺南護理專科
行草組
首獎 盧佑宜／北一女中
貳獎 陳暐熹／臺北中山女高
參獎 楊謹豪／高雄海青工商
優選 嚴正怡／北一女中
優選 蔡采宸／臺北永春高中
優選 古雅竹／桃園平鎮高中
優選 洪翊家／臺南德光中學
優選 薛世詣／高雄新莊高中
入選 劉俊廷／桃園武陵高中
入選 吳光玉／臺北復興實驗
高中
入選 張哲瑄／臺北延平高中
入選 林芃穎／新北中和高中
入選 王穎蓁／臺北師大附中
入選 趙奕婷／臺中女中
入選 李孟蓁／高雄高商
入選 余介廷／高雄前鎮高中
入選 宋冠緯／高雄中學
入選 李元萌／臺南二中
篆刻組
首獎 莫昍霖／教師
貳獎 余侑恩／臺南大學
參獎 陳建樺／教師
優選 鄭俊逸／藝術工作者
優選 邱尉庭／臺灣藝術大學
優選 蔡永茂／書法老師
優選 古員齊／藝術工作者
優選 張宛甄／屏東大學
入選 李育昇／長榮大學
入選 蒙威仁／臺灣藝術大學
入選 林承翰／臺灣師範大學
入選 蔡明均／臺灣藝術大學
入選 王威凱／出版業
入選 葉祐霖／3D設計師
入選 鄭筠晏／臺灣藝術大學
入選 陳幸宜／書法篆刻工作者
入選 曾華翊／自由業
入選 陳克東／藝術工作者
入選 鄭健霖／高雄師範大學
入選 蔡宗宏／NGO執行秘書
臨帖組 佳作
吳采穎／臺灣師範大學
黃詩雅／政治大學
鍾昀容／淡江大學
劉虹筠／長庚大學
王世甫／臺灣藝術大學
謝琬琳／臺北南門國中
戴廷丞／文化大學
蔡名璨／臺灣藝術大學
林佳圻／新北中山國中
顏秀齊／臺灣藝術大學
賴忠毅／政治大學
莊之瑀／桃園新興高中
林宏翰／臺灣藝術大學
李宇鎮／臺灣海洋大學
王心菁／臺灣藝術大學
韓一瑄／臺灣藝術大學
黃俊騰／臺灣師範大學
楊尹茜／臺中新社高中
蘇珮文／彰化師範大學
陳韻如／臺中教育大學
汪姮君／南投旭光高中
薛語嫺／桃園新興高中
蔣旻翰／中山醫學大學
黃楚喆／高雄三民高中
陳彥蓉／屏東大學
陳昱佑／高雄科技大學
李佳汧／義守大學
方品媛／高雄師範大學
黃怡惇／靜宜大學
李昕純／正修科技大學
(中國時報)
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