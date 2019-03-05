2019年03月05日 04:11 中國時報 段莉芬

不知為何這幾天特別想讀《古詩十九首》，陶淵明的《形影神》，以及他為自己寫的《挽歌詩》。把書找出來，手抄詩句，口中誦讀，靜夜不眠，獨臥寢榻，只覺內心甚是傷懷，不明所以，望著虛空，窗外吹進一陣寒風，拂動月曆紙……猛然間才驚覺，明天是你的忌日。你走九年了。

「昨暮同為人，今旦在鬼錄」，九年前的那一天就是如此，那天的早上，你還去早餐店點蛋餅吃，晚上就因身體不適進了急診室，半夜心跳停了，天才亮，救護車載著你我一同從醫院離開，直奔殯儀館，途中經過我們的家，那時我無法不大聲號哭，因為只有我還能再握住你冰冷的手片刻，而你是再也無法回握於我了，那個人間世的家於你而言真是「一朝出門去，歸來良未央」。

我選在這島之南的青草地安葬了你的形體，那裡終年有人整理，像個公園；你躺臥在橡木棺槨中九年，『魂氣散何之？枯形寄空木』。當年讀小學的兩個兒子，如今一個要服兵役，一個也快上大學了，而你，果真如古詩形容九年來的杳杳長暮，「潛寐黃泉下，千載永不寤」。現在我能對長眠的你，訴說什麼呢？

〈形贈影〉中這麼說，『但餘平生物，舉目情悽洏』，其實你的遺物我都處理盡淨，書都捐給了學校，衣物全部送交回收，雜物或賣或捐，住的房子已經易主，我沒有留下你任何什麼物品，只有長記你笑靨──然而每想起你，心裡總有難以說清的滋味。

「同心而離居，憂傷以終老」（〈涉江採芙蓉〉），你我若是同心啊，這算是悽美的思念之情，但你的心早不知去向何方，又遽爾陰陽乖離，獨留我憂傷以終老。如今白髮蒼蒼，小軒窗正梳妝的玄想與我無干，我只是一個默默獨自老去的棄婦，九年的歲月漸漸彌平了內心的傷痛。

如果你真的魂兮歸來，這兩日莫名的感受是你冥冥的牽引的話，我想告訴你，我很累。一個人很累。我羨慕你的離去，我不曾想過你再回來；你再回來心也不會回我身邊啊。孩子再不久都到了可以獨立的年紀了，我可以效法善處孤獨的陶淵明：或靜寄東窗，或撫孤松，或俯首田園、散步郊野，縱浪大化，不喜不懼，他有春醪以待餘生，而我有詩可以代酒。這樣就夠了。你呢？你有什麼感受？你在想什麼？虛空之中誰來回答我？

(中國時報)