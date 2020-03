綠委范雲和行政院長蘇貞昌在立法院一搭一唱,范雲指大陸「愛奇藝」影音串流平台有非法繞道、紅色滲透嫌疑,國家通訊傳播委員會(NCC)依法只能管平台,政府不能任其非法上架。蘇貞昌答覆,大陸併吞台灣無所不用其極,飛機繞台看得見,「入島、入戶、入腦」看不見,但仍要防範,會召集相關部會商議修法。NCC代理主委陳耀祥說,涉及中國威脅和民主防衛問題,應特別處理,正研擬《網際網路視聽服務法草案》,但他坦承,全世界都沒有類似的法律規範。

愛奇藝事件成為民進黨政府「抗中保台」至高無上的另一個例證,即使網路無國界,全世界沒有一個民主國家管制內容服務,那就創一部新法,把不違法變成違法,先射箭後畫靶。愛奇藝是否為統戰工具、有沒有進行文化洗腦,都不需要論證,只要是從對岸來的,哪怕是隻鳥,都可能是間諜機器或是生化武器,就要嚴管,這是當前反中民粹的思維邏輯。

蔡政府認定2018年選舉輸在對岸的假訊息,2019年選戰鎖定打擊大陸新聞、假消息,四處嚷嚷中共意圖對台展開資訊戰,操控台灣選舉,到處羅織「中共代理人」紅色帽子。結果中共網軍沒抓到、王立強間諜案更像個烏龍門,倒是濫用威權惡法《社會秩序維護法》,逮捕了一票百姓,但其中多數被司法認定無罪,甚至不起訴處分。

即使缺乏可信具體實證,也不能阻止綠營選後繼續利用假新聞議題煽動社會恐中仇中情緒。調查局破天荒召開記者會,公布幾個調查局不說還無人知曉,也不曾如卡神般,成功操縱輿論風向的大陸水軍假帳號。更荒唐的是,甚至出現公民團體「國會調查兵團」,惡意捏造「假新聞」,來增加台灣社會的厭中氛圍,主張抗中無罪、造假有理。

對大陸如此荒唐的想像式恐懼與伴隨而來的仇恨,根源於民進黨2018敗選後的操盤主軸─「抗中保台」。綠營從上至下,從高層次到低層次議題,無所不用其極地煽動兩岸對立情緒。從2020大選蔡英文獲得817萬歷史新高的得票來看,這招確實有效。仇中民粹並未隨著選舉結束而激情消退,反倒是在新冠肺炎疫情危機中,愈演愈烈,從口罩、包機、健保,到如今的愛奇藝事件與惡意假新聞,都可見到極端立場的主張。甚至,連不少綠營政要如賴清德、陳明通都受到殃及。如何處理這股宛如聖戰士般的激進主義,在各在野黨聲勢疲憊之時,反而成為民進黨眼下最棘手的政治問題。因為深層來說,這必然涉及到如何處理「中華民國」,這道蔡英文跨不過也不敢跨的檻。

選前蔡英文的發言人林靜儀曾在「德國之聲」的訪問中露餡,說用中華民國的稱謂只是不得已為之,因為當前無法修憲更改國名,要把中華民國改成台灣,需要時間和人民共識。有意思的是,近來綠委林宜瑾也曾在質詢時向蘇貞昌提議將我國的英文名從「Republic of China」改為「Republic of Chunghwa」,這也不用修憲,只需行政命令。蘇則稱要改就改成「Republic of Taiwan」,但改名不是最要緊的事。

從此來看,即使民進黨繼續完全執政、蔡蘇支持度根據美麗島民調突破6成、社會催生出兩岸斷鏈聲浪的「民氣」,綠營還是不敢碰觸推動《台獨黨綱》的大業,沒有勇氣處理掉「中華民國」。因此林靜儀被迫辭去發言人職位、蘇貞昌說這是不要緊的事,極端路線的「國會調查兵團」也遭到「警告」。

經過這場選戰,對大陸的恐懼與仇恨已成為社會主流,受益於仇中民粹的民進黨,卻發現這是甜蜜的痛苦。若放任極端主義橫行,不願也不敢處理掉「中華民國」,迎來的將是台獨主張的幻滅。於今之計,民進黨必須審思,「抗中保台」的主軸是否過頭,未來台灣是否有能力承受這條路的代價?倘若無法,那在中華民國的框架下,就仍必須遵守《憲法》規範的一中架構,以兩岸關係而非國際關係與大陸互動。

面對中華民國,對民進黨或許很殘酷,但卻是不得不承受之痛,因為無論是從兩岸、國際層面,抑或是國內民意,或是全體台灣人的福祉來看,中華民國都是最大公約數。順則昌、逆則亡。