綠委范雲和行政院長蘇貞昌在立法院一搭一唱，范雲指大陸「愛奇藝」影音串流平台有非法繞道、紅色滲透嫌疑，國家通訊傳播委員會（NCC）依法只能管平台，政府不能任其非法上架。蘇貞昌答覆，大陸併吞台灣無所不用其極，飛機繞台看得見，「入島、入戶、入腦」看不見，但仍要防範，會召集相關部會商議修法。NCC代理主委陳耀祥說，涉及中國威脅和民主防衛問題，應特別處理，正研擬《網際網路視聽服務法草案》，但他坦承，全世界都沒有類似的法律規範。

愛奇藝事件成為民進黨政府「抗中保台」至高無上的另一個例證，即使網路無國界，全世界沒有一個民主國家管制內容服務，那就創一部新法，把不違法變成違法，先射箭後畫靶。愛奇藝是否為統戰工具、有沒有進行文化洗腦，都不需要論證，只要是從對岸來的，哪怕是隻鳥，都可能是間諜機器或是生化武器，就要嚴管，這是當前反中民粹的思維邏輯。

蔡政府認定2018年選舉輸在對岸的假訊息，2019年選戰鎖定打擊大陸新聞、假消息，四處嚷嚷中共意圖對台展開資訊戰，操控台灣選舉，到處羅織「中共代理人」紅色帽子。結果中共網軍沒抓到、王立強間諜案更像個烏龍門，倒是濫用威權惡法《社會秩序維護法》，逮捕了一票百姓，但其中多數被司法認定無罪，甚至不起訴處分。

即使缺乏可信具體實證，也不能阻止綠營選後繼續利用假新聞議題煽動社會恐中仇中情緒。調查局破天荒召開記者會，公布幾個調查局不說還無人知曉，也不曾如卡神般，成功操縱輿論風向的大陸水軍假帳號。更荒唐的是，甚至出現公民團體「國會調查兵團」，惡意捏造「假新聞」，來增加台灣社會的厭中氛圍，主張抗中無罪、造假有理。

對大陸如此荒唐的想像式恐懼與伴隨而來的仇恨，根源於民進黨2018敗選後的操盤主軸─「抗中保台」。綠營從上至下，從高層次到低層次議題，無所不用其極地煽動兩岸對立情緒。從2020大選蔡英文獲得817萬歷史新高的得票來看，這招確實有效。仇中民粹並未隨著選舉結束而激情消退，反倒是在新冠肺炎疫情危機中，愈演愈烈，從口罩、包機、健保，到如今的愛奇藝事件與惡意假新聞，都可見到極端立場的主張。甚至，連不少綠營政要如賴清德、陳明通都受到殃及。如何處理這股宛如聖戰士般的激進主義，在各在野黨聲勢疲憊之時，反而成為民進黨眼下最棘手的政治問題。因為深層來說，這必然涉及到如何處理「中華民國」，這道蔡英文跨不過也不敢跨的檻。

選前蔡英文的發言人林靜儀曾在「德國之聲」的訪問中露餡，說用中華民國的稱謂只是不得已為之，因為當前無法修憲更改國名，要把中華民國改成台灣，需要時間和人民共識。有意思的是，近來綠委林宜瑾也曾在質詢時向蘇貞昌提議將我國的英文名從「Republic of China」改為「Republic of Chunghwa」，這也不用修憲，只需行政命令。蘇則稱要改就改成「Republic of Taiwan」，但改名不是最要緊的事。

從此來看，即使民進黨繼續完全執政、蔡蘇支持度根據美麗島民調突破6成、社會催生出兩岸斷鏈聲浪的「民氣」，綠營還是不敢碰觸推動《台獨黨綱》的大業，沒有勇氣處理掉「中華民國」。因此林靜儀被迫辭去發言人職位、蘇貞昌說這是不要緊的事，極端路線的「國會調查兵團」也遭到「警告」。

經過這場選戰，對大陸的恐懼與仇恨已成為社會主流，受益於仇中民粹的民進黨，卻發現這是甜蜜的痛苦。若放任極端主義橫行，不願也不敢處理掉「中華民國」，迎來的將是台獨主張的幻滅。於今之計，民進黨必須審思，「抗中保台」的主軸是否過頭，未來台灣是否有能力承受這條路的代價？倘若無法，那在中華民國的框架下，就仍必須遵守《憲法》規範的一中架構，以兩岸關係而非國際關係與大陸互動。

面對中華民國，對民進黨或許很殘酷，但卻是不得不承受之痛，因為無論是從兩岸、國際層面，抑或是國內民意，或是全體台灣人的福祉來看，中華民國都是最大公約數。順則昌、逆則亡。