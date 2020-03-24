新冠病毒就像X光，把某些平常隱匿不見但確實存在的問題曝露出來，尤其是平時人們不說出口的「偏見」或「刻板印象」。

美國總統川普連續好多天「中國病毒」不離口，23日終於在壓力下急轉彎，公開表示新冠病毒並不是亞裔美國人的錯，「他們已經成為仇恨攻擊的目標，我們必須保護這些亞裔社區」。

川普23日在白宮記者會表示，他不會再用「中國病毒」一詞，並在推特說，「我們必須完全保護美國和全世界的亞裔社區，這非常的重要，他們是很棒的人，病毒在任何形式上傳播都不是他們的錯，且這些人正與我們密切合作來擺脫新冠病毒，我們一定會勝利！」

全美各地陸續傳出亞裔在光天化日下遭到無端攻擊因而受傷，有人在紐約地鐵被挑釁，言語咒罵「滾回中國」、「病毒滾遠點」，加州有華人在商場購物時被打。

為什麼這個問題會如此嚴重？原因在於川普政府對中國的指責，國安顧問、國務卿眾口一詞指責北京，就連白宮工作人員也對美國電視台的亞裔記者說出「KUNG FLU」，這名在美國知名電視台工作的華裔，將其遭遇公諸社交媒體。

前一段時間，新加坡華人留學生在英國街頭慘遭圍攻，肇事者不分青紅皂白罵「去死吧！病毒！」這位不幸的新加坡人鼻青臉腫，在臉書上呈現黑眼圈慘狀，世人才知道新冠影響下，華人在西方遭遇的真實情況。

川普雖然改口，但華盛頓並未改變將矛頭指向北京的做法，在中美擴大分歧甚至衝突局面下，華裔有可能成為經濟下行、失業率高漲的替罪羊。