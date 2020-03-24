美國累計確診人數已經突破了2.5萬，疫情之下美國股市更是創歷史在短短10天內經歷了4次熔斷，作為全世界頭號國家的美國看似正在因為一場全球大流行而陷入一場新的衰落。然而就在全世界都在擔憂疫情以及全球經濟之際，另一場潛在的危機似乎正在悄然向我們走來，那就是中美博弈進入到了一個非常危險的時刻。

自今年年初疫情爆發到全球大流行以來，不僅沒有給中美合作催生新的機遇，反而讓兩個國家漸行漸遠，甚至到了看似提前掀桌子的階段，雙方在人文交流領域也從冷戰進入了熱戰階段，並且戰事有旋轉上升之勢。

對話空間收緊

今年1月15日，中美簽訂了《中美第一階段經貿協議》，為持續了兩年多的中美貿易戰按下了暫停鍵。一紙協議給中美兩國帶來的和平幻想，僅僅持續了不到1個月的時間，雙方就陷入了另一場更加不可測的衝突當中。

中國疫情爆發，美國政府以及部分媒體多次指責中國在抗疫當中的表現，甚至出現了「東亞病夫」這樣的極端表述。2月又將5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，隨即又對上述5家媒體駐美機構採取人數限制措施，變相大量「驅逐」中方媒體記者。3月13日，中國外交部發言人趙立堅推特質問美國：欠我們一個解釋。3月18日，中國也對5家美國媒體下了驅逐令。而川普在推特上多次將新冠病毒稱為中國病毒後，徹底點燃了兩國社會的對立情緒，將中美輿論對立引向了一場熱戰。在大總統種族主義言論的號召下，美國社會出現了排華甚至是反中的群體事件發生。將兩國社會進一步推向了對立。

既然中美外交熱戰已經悄然來臨，那麼在此背景下美國下一步升級打壓手段，在其國內渲染排華情緒就是大概率會發生的。美方的很多指責都是源於不信任的猜忌，源於莫須有的懷疑，而這背後是為下一步的具體行動做輿論動員與準備。當兩國的對話空間越來越收緊的情況下，真相與否的重要性也會下降，批判的武器就會變成武器的批判。可以遇見的是，雙方的外交熱戰還會加速。

共同抗疫才是出路

為何在抗疫之際出現了中美外交激烈交鋒的情況？從美國方面來說，今年是美國總統的大選年，川普之前選情就已開始出現波動，加之疫情爆發完全打亂了川普的陣腳，病急亂投醫的開始甩鍋中國，加大馬力轉移國內問題。從中國方面來說，雖然目前疫情已經得到了有效的控制，但是兩個月的社會停擺狀態已經讓各界承受了巨大了壓力，此時面對美方的指責，以強硬的方式予以還擊似乎也就不難理解。但是作為世界最重要的兩個國家，在疫情面前選擇對抗而不是合作，這在911事件之後以及2008金融危機之後都是未曾出現過的，進一步將世界帶入了一種不確定當中。

實際上中美政府都有義務引導兩國國內輿論向積極樂觀的方向開展，避免在兩國社會中傳播的生物病毒衍變成「政治病毒」，防止在國際社會和全球治理體系中「政治肺炎」的傳播。中美之間保持信息通暢和透明溝通，是中國、美國作為全球性大國負責任的表現，中美合作抗擊疫情將為全球治理做出榜樣，有助於中國同其他國家、地區共同努力開展疫情防控。（作者為中國人民大學重陽金融研究院副研究員）