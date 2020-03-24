千呼萬喚始出來國民黨智庫諮詢會議作出建議，九二共識的論述應該與時俱進，應以中華民國主權為核心價值，站穩「台灣優先、人民第一」建設性本土化路線；在推動兩岸交流的同時，應不避諱地主張大陸民主化是兩岸進入深水區的前提。

循此，說穿了不就是「一邊一國、兩個中國」的內涵意義，江啟臣另闢蹊徑，國共漸行漸遠再無交集，走向本土化是否傾向「去中國化」，對國民黨更是進退失據、左支右絀的難題，還把大陸的民主化拉進來湊一腳當作兩岸進入深水區的前提。

殊不知，維護政治體制是中共統治集團核心利益，在黨國體制下標榜具有中國特色民主集中制源於政權存亡邏輯，一國兩制都沒要求台灣改變政治體制，國民黨要大陸改變，未免太不自量力，兩岸就永遠都別想進入深水區，準備擱淺吧！

殷鑑不遠，從1949到1979迄今，美國通過圍堵、交往與均勢等綜合策略軟硬兼施，並試圖透過中國融入世界貿易體系，仍然徒勞無功難以潛移默化讓中國擁抱民主，反而激發了中國特色社會主義道路、理論、制度、文化4個自信。目前相較華盛頓共識與美國模式，北京共識與中國模式，這個已成為只要經濟自由化但不要政治民主化的代號，似乎在開發中國家被快速認可、更廣為接受，我們未能看到福山預言「歷史的終結」，倒是見證科藍茲克「民主在退潮」，問題不在政府體制而是保障人民權利，如何承諾、落實更好的生活。

民主政治只是一種統治方式並非目的，管理眾人之事的終極價值在於讓人民過上更好的生活，諸如縮小貧富差距、實現公平正義，科藍茲克指出民主制度作為保障全民幸福的手段，應當反思3項目標：經濟繁榮、終結貪汙與社會和諧。對照中國的威權專制，改革開放40多年來大陸經濟井噴式發展，GDP已經翻了好幾番，終結貪汙雖然未竟全功，但習近平上台後反腐肅貪雷厲風行，老虎蒼蠅全打已是大快人心，社會和諧配合黨的建設更是維穩工作的重中之重；反觀台灣民粹當道、朝野惡鬥、雙峰社會，嘗盡民主失靈、政府失能的苦果。

菁英統治與民主制度誰能勝出仍是未定之數，但不能忽略東西方文化、國情、民族性差異，產生水土不服的問題，專制如臂使指的高行政效率對比民主政治權力分力的喋喋不休，相較於計畫經濟得以淋漓盡致善用所有財政工具，資本主義自由市場那隻看不見的手宛如螳臂擋車。

從90年代開始台灣歷經民主轉型、鞏固，現在需要的是更進一步的深化，自然不必再走回頭路，但倘若以大陸民主化作為兩岸政治對話的附帶條件，不僅強人所難更過於夜郎自大。國民黨內親美派太多，知陸派太少，很多人都是門外漢，只能霧裡看花、外行看熱鬧，大陸體量大、底氣足，想以量變帶動質變對它並不管用，所以很多事情、很多時候，碰到中國就得轉彎。

（作者為台灣青年聯合會理事長）