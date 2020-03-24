新冠肺炎疫情肆虐全球，來勢凶猛，無可預測，且以燎原之勢，震撼各個角落。媒體統計目前超過28萬人確診，約一萬餘人死亡。世界衛生組織秘書長譚德塞更表示這是一個「全球大流行」的災難。顯然這是一個全球化時代嶄新且挑戰性極強的課題。今日發展甚速的全球化面臨考驗與挑戰。新冠肺炎疫情具「嶄新且挑戰性極強」是因為問題的發展是一個全球化的走向，但另一方面卻又在挑戰全球化的意涵，破解全球化的建構，其間出現國家同一問題，卻面臨相互鎖國，矛盾且互斥的情境，所謂逆全球化現象：

第一、它挑戰了全球化下人類與自然的協力互動、創造與發展的趨勢。人類與自然的積極互動成就了今日世界的繁榮與文明。由於人類私心自用，不斷破壞自然、汙染環境，使人類頻臨命運的毀滅。今日滋生的新冠病毒，更變成了一種人類對自然無窮盡的破害的產出回報，且不知其源頭在何處。全球化原本是人類的互惠之源，今則破壞自然法則成為荼毒人類的禍源。

第二、它挑戰了全球化人民自然的流動及國家疆界模糊的基本概念。全球化的動力便是人類能自由在這個地球上自然跨界流動，互助合作且互通有無，截長補短且互切互磋。新冠病毒郤帶來了人類互通的恐怖世界。到今天全球多達數十國未預警封鎖疆界、關閉空間或拒絕轉機、採取人與人之間居家隔離，禁止相互往來，形成了一個恐怖的全球化、禁錮的全球化。

第三、它挑戰主權觀念的淡化與壓縮。全球化的發展與推力涉及的問題多元且複雜，跨越國界且影響層面深廣，透過相對國家主權淡化及壓縮而進行採取全球共治的途徑。但新冠肺炎病毒出現的疫情迫使國家單向片面的宣布鎖國或封城，無力再顧及鄰邦的災害情勢及影響，都以各國己身利益導向而作為，形成孤島全球化、鎖國全球化。

第四，它挑戰全球治理三個部門（公部門、私部門與第三部門）協力運作精神。面對新冠肺炎疫情擴散，全球治理的機制似乎癱瘓。從病毒治防來說，目前看到世界衛生組織的作為，除報告災難數字外，全無發揮全球治理協調與統御的效能，各個國家皆操作獨善其身的治理模式。而代表私部門這個角色的企業組織或研發團隊也沒有提供充分的物資供應，像口罩、呼吸器等，全球普遍匱乏，而研發團隊對疫苗培育更是緩不濟急。至於表徵第三部門的更是需要一個成熟的公民社會來承擔社會責任，我們看到的卻是搶購物資無序的亂象。

台灣在這次防疫的陣戰中甚得不少國家的稱許，我們也肯定陳時中總指揮盡職盡責；而台灣頗為成熟的公民社會，與公部門密切配合也扮演了積極防疫的角色。值得提醒的是：在一個健全發展的全球化時代，各部門都要有制敵機先的能力，提升預測視覺。但我們的公部門似乎僅跟著疫情在走，防疫遠落在疫情發展之後，因而出現了不少問題，例如疫情發展每日確診人數以兩位數攀升，檢疫醫療人力不足而改採輕症一採可回家隔離政策，因而防疫走向是否呈現所謂「佛系」措施，而出現漏洞，正考驗了公部門的決策。而社會也出現部分人民的恐慌，開始搶購、囤積物資不正常現象，更有部分人士仍堅持路跑、電音趴、媽祖遶境等行為更不是一個全球化成熟公民社會應有的現象。這些都是台灣出現裂解全球化走向的動作，可謂美中不足。

（作者為中國文化大學政治學講座教授）