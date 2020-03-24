整夜雨，入夜來，天亮走，地上水跡在陰天風乾。覺得約定俗成，雨又變了脾氣，白日裡接連不斷。水是打著節拍來的，淅瀝幾滴，衝撞樹葉和屋頂，然後轟隆隆，轟隆隆，突然，像是指揮握緊拳頭，猛地收住。布谷鳥開始叫。

我們透過窗戶，看被風雨打掉的梅花。氣溫回升，陽光普照。武漢在這樣的雨中和短暫的雨後是不急不躁的。城市火氣大，三月後陷進騷動，按耐不住，直到烈日燒盡，過了十月清淨下來。春日不絕的雨中，總有要埋頭工作不停不息的慾望。

城市的聲音回歸了

城市的聲音回歸了。路上，車輛急馳而過，飛揚的灰塵經窗戶飄至地板，薄薄一層。小區掛上無疫情的牌子，黃昏時人們出來散步，門窗俱開，電視聲音灑到街上，孩子重新出現在公園，搬弄花草的人迫不及待地鬆土嫁接。

但我們要回去的那個世界和離開時大相逕庭。走出武漢，要面對世界的荒蕪。一艘漂泊數月的船靠岸，登上焦土。這一場始於武漢的危機，擴散到了世界，又有多少個武漢出現了。我們難以慶祝的心情迎接封鎖的終結。每日清晨的關注由中國變成全球疫情，姥姥念叨歐洲攀升的死亡人數。那不是德國，我說，是義大利。她說，哪裡。我說，義大利，你記得麼，你去過的，那個快被淹了的城市。她說，我記得了。

和安娜的電話變得密集，我們無不感到荒謬和無奈。她面對新一輪的居家隔離，給巴伐利亞帶去「武漢經驗」，熟練地開始備貨。但也不是所有的經驗都能移花接木。我們因口罩的問題發生爭執，在歐洲那仍沒被理解為正當的個體保護。在英國的朋友正在考慮使用罩袍作為口罩的替代，尋找經由第三國或第四國的轉機方案。兩個月前，他們還在詢問武漢需要的物資。公眾對於政府舉措的爭論似曾相識，猶豫不決地處理恐慌的衝動和理性的規勸。

不過是渴望被理解

我們付出的代價，沒能超越國界和體制的邊界，沒能及時打破僥倖的心理，直到他國變得和武漢相似。義大利護士臉上的壓痕，陽台上的歌聲，來不及火化的遺體，這些其他空間的此刻，像是我們回憶的重播。春日的緬懷裡，又添上循環往復的消極和挫敗。

從始至終，處於疫區的人不過是渴望被理解，甚至超過了求生的祈望。與災難同時而來的是不被理解的苦楚，被歧視，被驅逐，被流亡，成為不潔之人。面對隔絕和拋棄危險時，人都曾經在某個時候冒出來危險的想法：走出疫區，這樣他們才能理解我們的處境。我們仍然為人，只是處於絕望和憤怒之中。

然而，當它真正傳播開來，理解沒有到來，反而陷入更深的苦楚。為什麼我們的痛苦沒有被及時理解，讓更多的人重蹈覆轍。當所有人成為武漢人時，我們倍感孤獨。共同的承擔沒有安慰，只有懊惱、悔恨和責難。

這場疫情確實是不惜一切代價。但代價不止是病毒的生命威脅，還有那些讓我們沉默的聲音。

醫護冒著危險說話，記者冒著危險報導，讀者要閱後即焚。選擇真話，在此刻，便是不惜一切代價，抱著玉石俱焚的悲壯。人人要成烈士，要犧牲，不是去做崇高的事業，把持正常生活邏輯，就要像烈士一樣活。我們以最直接的方式，瞭解到謊言的代價。它再不是無關緊要的，彼此明白的逢場作戲。

忘卻的戰爭剛開始

知道謊言的謊言性，不能阻止謊言的殺戮。對抗謊言，意味著指向生命作為唯一的原則。讓人活，讓不必要死的人不死。即便我們手上沒有真理。真相和真理在疫情的濃霧裡退卻了。我們環顧四周，赤手空拳裡，只剩下真話。它無需依托機制，依仗他人之口，經過官方驗證和深厚知識。它無需專家，國家，權威，歷史，無關正確和錯誤，道德的崇高和敗壞。真話是內向的，把心底的影子給拎出來。它只關乎對抗和克服自我。

疫情還沒有結束，忘卻的戰爭才剛開始。

我們變換語言，嘗試不同的記憶編碼，所以這些細節不會重新消失在統一的聲音裡。不惜一切代價，甚至意味著放棄自己的語言。每一句假話都要纏鬥，使其為爭議，無法全身而退。記住，將成為無法攻破的堡壘。比要抹滅和管控它的東西活得更久。

我們從疾病回到健康，進入一尊年邁疲憊的軀體，直面日夜兼程的記憶流失。周遭把喃喃自語當作是偏執和癲狂的前兆。健忘不再是自然的過程，不需要時間的介入。它成為選擇，一個判斷你是否「走出去」的選擇。選擇的另一面，記憶把人推到瘋狂的邊緣，冒著「走不出去」的危險，永久地困在精神的隔離和戰場。

越是到了盡頭，人們的情緒越是急不可耐，多一秒也沒法等下去。

疫情演變成一場清算。我們在此清算盛行已久的觀念。清算家庭關係，距離和溫情，過往和餘生。正如外界所說，我們積累了情緒，層層疊疊地像是一摞紙，擠壓碾磨成漿，又變成厚厚的一摞。情緒的表達不是宣洩，不會像流水被疏導，了無痕跡。它是連綿不斷的春雨。當這場疫情以機械時間被宣告結束和勝利時，情緒也會面對規定的範疇和航道，被細緻地衡量到毫米。當我們的頭腦被說服，記憶變得模凌兩可，只有情緒是夜裡雙眸發光的動物，在未來的荒野上，趁虛而入。

寬容只能使用一次

作為倖存者，情緒是唯一無法選擇和被選擇的。它是我們活著的每一秒在死亡面前所遭的創傷，誰也沒法規定它的大小和痕跡。我們也許誤以為它是憤怒和欣慰，社會誤以為它是抱怨和感恩。但是，愧疚將成為揮之不去的幽靈。愧疚不來自倖存者的身分，它是後悔，後悔沒有早一點保住他人的聲音，後悔讓他們受委屈，後悔沒有早一點喊出來。這會長時間纏住我們，如鯁在喉，像鞭子一樣抽打，時刻提醒著集體的責任。

愧疚的久存，因為寬容的人已經不在了。它不能一筆勾銷，不能償還，我們只能想像心生愧疚的對象，死亡是無法逾越的他者。那些口口聲聲說要寬容我們的人，我們並不需要他們的寬容。越是接近這一刻的結束，我們越是明白地意識到，沒有在世的主體，擁有寬容我們的資格。至於我們能不能寬容他們，將是那些走出疫區的人，率先要解答的問題。

寬容只能使用一次。

（曉宇／牛津政治學博士、作家）