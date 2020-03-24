「上帝決定並預先通知國軍：2025年台海兩岸將發生戰爭，立法院在未來5個會計年度，會同意每年依例編列3200億國防預算，請各位撰寫並在兩周後繳交報告，說明5年預算將如何運用。」這是去年春季，以現役軍職為主的碩士在職專班的某堂授課接近結束時，我給研究生出的作業題目。

面露錯愕與不解，學生們當下一定覺得老師大概不是瘋了，就是累了。募兵制說白了就是要花錢，每年人員維持費占掉一半以上，對美軍購款必須依照合約期程支付，應對中共軍機艦遠海航訓與日俱增的消耗，支援地方政府的救災開銷一向是要不回來，再想到剩下來的「演習戰訓本務」，平時這本帳就已經算得捉襟見肘，如果這麼快就要用兵打仗，咋辦？

美國自冷戰結束，加上在波斯灣遠戰速勝的「沙漠風暴」，打贏震驚全球的高技術局部戰爭，成為國際唯一強權之後，柯林頓總統任內善用和平紅利，平衡聯邦預算，降低國債與貿易赤字，成就美國全方位第一的榮景。然而，在逐漸感知中國大陸經濟與軍事力量的迅速崛起時，小布希總統未及部署戰略移轉，即遭逢911恐攻事件，美國在全球反恐戰爭的導引下，迫使美軍被中東戰事牽制10餘年而難以脫身，直到歐巴馬總統大幅自伊拉克撤軍，中共人民解放軍的戰力已成區域勁敵。

美國國力長期在中東耗損，使得從小布希總統後期，歷經整個歐巴馬政府8年，步履蹣跚地「轉向」亞洲，透過「再平衡」將重心移回印度太平洋地區，及至川普總統上任，美、中長期爭霸之勢不可逆轉。

面對習近平掌權後陸續推出的「一帶一路」、「中國製造2025」、「兩個一百年」、「中華民族偉大復興」以及「深化軍改」一系列的中國夢，川普政府祭出關稅貿易、科技規格、財政貨幣等政策組合拳迎戰，還大砍環保、社福、健保預算，以增補國防支出。美國要推遲、壓制甚至阻截中國的趕超勢頭，還有個險招：打贏一場局部、有限的代理人戰爭。

中國的舊恨日本，為美國之同盟；中國的宿敵越南，為美國的新歡，然皆與北京維持緊密的經貿往來與產業縱向分工，且對如何在美中兩強之間避禍取利，算計之精，堪為典範。幾番相較之下，唯有與中國大陸同文同種，卻尚未結束敵對狀態的台灣，最可能報名參加「親美抗中」的「志願役」。

近幾年來，中共人民解放軍持續派遣機艦，在台灣周邊海空域進行具有針對性的「遠海航訓」，不但機型艦種、編隊組成、方向航跡以及任務頻率不斷增加，而且針對性愈益冒進走險。美國印太戰區的海空力量，在台灣東西兩側的偵巡與兵力展示也愈趨公開透明。尤其近來即便「新冠肺炎」疫情延燒正炙，兩強海空巡航與演習力道反而更強，完全把台灣附近海空域變成美中比武與戰略爭霸的擂台。

台海發生軍事衝突，除去意外的擦槍走火而引爆之外，大致應為兩種情況：大陸不再忍，或是美國憋不住。一種可能是北京決策當局認為國際情勢與台灣走向，使得「和平統一」在其主觀認定的時間內已無可能，而選擇不再「一代一代地拖延下去」。另一種可能是美中全方位對抗關係的進程中，美國仍無法經由脫鉤斷鏈與比畫威懾而保住領先優勢或戰略均衡，遂選擇走向「修昔底德陷阱」。

無論是大陸主動挑起爭端，進而以武力實現中國夢，或是美、中均以台海作為霸權決戰之地，台灣都不得倖免，國軍也必須上陣。既然戰爭時機非我可選擇，台灣在政治、經貿、科技，以及對美與大陸政策上，如果不能，甚至不想「力不敵，但求勢均」之策；在國防建軍投資、訓練戰備、後備動員上，如果不能，甚至不想以「貼近實戰」為綱，上帝絕不會原諒。

當時在課堂出了如何為5年後爆發台海戰役預做規畫的題目，看見研究生都面露質疑難色，回家的路上心中暗忖，我還真的很想讓全軍現階將領，每人來寫一篇這個報告。只需要服4個月軍事訓練役的年輕朋友們，各位覺得呢？

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長）