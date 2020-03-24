新冠疫情對電價有很大的影響，對蔡政府而言是好消息也是壞消息。

先談好消息。受疫情影響，春節至今，大陸工業及交通受到嚴重衝擊。大陸是世界第二大經濟體，GDP占全球16%，能源需求大降，全球能源價格也大幅下跌。雪上加霜，石油輸出國發生內鬨，削價競爭，石油更進一步跌至每桶30美元。

台灣主要發電方式中，對燃料價格最敏感的是燃氣發電，液化天然氣價格因與油價掛勾也同步大跌。上週經濟部召開電價審議會，決定今年上半年不調電價。有人質疑為何電價未隨國際燃料價格巨降而調降？經濟部答覆為燃料價格會延後兩三個月才反映在電價。

目前疫情已擴至全球，全球步入經濟衰退，對燃料需求降低，油氣價很可能全年維持低價，今年下半年電價甚至可能調降。電價不漲，對蔡政府而言當然是一個好消息。

但由另一角度而言，錯失今年開始緩步調高電價機會，對蔡政府而言，其實是一個壞消息。何故？因為2021及2022兩年，即使國際燃料價格持平，台灣電價也將飛漲。因為2020及2021兩年是再生能源豐收年，再生能源電費會反映在次年電價。

以離岸風電而言，今年及明年都有大量風機完工，今年完工的風機每度電7.1元，明年完工的風機每度電6.3元。單因離岸風電，2021及2022年電價將分別上漲200億元及400億元。太陽光電未來兩年也將造成每年發電成本增加至少100億元，所以單單因為增加再生能源，2022年電費就將增加800億元。2021年還有另一衝擊，核二廠一號機除役。每度1元的核電缺口，將由貴5倍的再生能源或貴3倍的燃氣發電補上。再加上為了再生能源加強電網及備用電力的費用，即使不計廢核四要打消的3000億元，2022年發電成本與2020年相較，至少增加1000億元，電費增加超過15%。

依規定，每年春秋召開電價審議會調整電價，但每次上漲不得超過3%，今年極可能因新冠疫情使得全年電價不漲，但明年就無論如何都逃不掉了。因為今年年底完工，每度7.1元的離岸風電明年開始就要由民眾買單了。如前述，2021及2022年，每年兩次，總共四次，每次電費都要調漲3%，總共調漲12%，不但將使家庭電費上漲，也將導致物價上漲。深入探討，民眾恍然大悟，原來是蔡政府增綠電及廢核電之故，必將激起極大民憤。2022年底地方選舉，民憤必然反應在選票上。

今年大選因電價尚未上漲，電價未成為大選議題。不是不報，時候未到，蔡政府必將為其荒誕的能源政策付出慘痛代價。

（作者為台灣能源部落格版主、前吉興工程顧問公司董事長）